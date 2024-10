Virginia Fonseca pede ajuda após sofrer ataque em suas empresas: ‘Por favor’

Virginia Fonseca sofre ataque de hackers em suas empresas e compartilha um alerta importante aos seguidores nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 18, Virginia Fonseca usou as redes sociais para fazer um apelo após suas empresas de cosméticos e suplementos serem alvo de ação de hackers. A influenciadora digital emitiu um alerta importante aos seguidores e pediu para que eles não comprem nenhum produto até que a situação seja resolvida e o controle do site seja retomado.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia contou que sua empresa sofreu um ataque de hackers e o site foi tomado: “Galera, o site foi hackeado, infelizmente. Então não comprem nada no site, por favor. Se Deus quiser o quanto antes vai ser resolvido”, a esposa do cantor Zé Felipe contou que já estava entrando em contato e pediu ajuda de uma empresa de suporte.

“Se Deus quiser daqui a pouco volta tudo ao normal”, Virginia declarou. Por fim, ela reforçou o pedido aos seguidores para que evitem realizar qualquer compra até que suas equipes recuperem o controle total das operações. Vale lembrar que recentemente, a apresentadora passou por um enorme susto depois de enfrentar um erro nas redes sociais e acreditar que havia tido seus perfis hackeados.

"Meu Instagram travou, o aplicativo não abre, ja reiniciei, já fiz tudo, ele não abre... pensei que meu Instagram tido sido hackeado, fiquei até nove meia, conseguir logar meu Instagram no celular antigo do Zé e do Herbert", Virginia mostrou que o problema estava em seu celular pessoal, mas conseguiu logar no celular do marido e dos amigos e se tranquilizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia revela seu novo sorriso após trocar as lentes dos dentes:

Virginia Fonseca está com novo sorriso! Nesta quinta-feira, 17, ela mostrou o resultado de sua troca das lentes de contato dos dentes. A estrela passou pelo procedimento de troca nesta semana e revelou o novo sorriso em um post nas redes sociais. A musa comparou imagens de antes e depois dos seus dentes. O novo sorriso dela ficou natural e ela adorou o resultado.