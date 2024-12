Virginia Fonseca mostra foto fofíssima dos três filhos. Veja!

A digital influencer Virginia Fonseca fez questão de compartilhar uma foto fofíssima dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 52 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 18, acontece a festa em comemoração aos 50 milhões de seguidores da digital influencer.

Mesmo em meio aos preparativos, a famosa não deixa de acompanhar a rotina dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses, frutos do seu relacionamento com Zé Felipe.

Em seu Instagram Stories, Virginia publicou uma foto fofíssima em que os pequenos aparecem curtindo um passeio pelo condomínio. Na imagem, cada criança está em seu próprio carrinho e os irmãos também surgiram de mãos dadas. "Vida", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Crianças podem tomar colágeno?

A influenciadora digital Virginia Fonseca sempre aparece dando colágeno para suas duas filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois anos. Ela coloca uma pequena quantidade em água para as meninas tomarem o suplemento junto com a mãe. Com a repercussão da atitude nas redes sociais, o site da revista AnaMaria revelou qual é a opinião de um especialista sobre oferecer colágeno para crianças.

De acordo com a publicação, o pediatra Nelson Douglas Ejzenbaum informou que o suplemento de colágeno é desnecessário para as crianças e pode ser contraindicado. Isso porque a substância pode sobrecarregar os rins por causa do excesso de proteínas.

Portanto, o colágeno não é recomendado para crianças. Nesta faixa etária, o colágeno natural do corpo ainda está em boas quantidades, sendo possível a suplementação só depois dos 30 anos de idade. “As necessidades de colágeno em crianças são plenamente atendidas pela produção natural do corpo e uma alimentação balanceada. Pais e responsáveis devem sempre consultar um pediatra ou nutricionista antes de oferecer qualquer tipo de suplemento para seus filhos. O corpo de uma criança está em desenvolvimento e o cuidado com a alimentação deve ser prioridade”, disse o pediatra. Saiba mais na reportagem completa aqui.

