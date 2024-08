Virginia Fonseca faz previsão sobre nascimento do filho: 'Bochechudo'

Grávida do terceiro filho, a influenciadora Virginia Fonseca fez algumas previsões sobre como o filho irá nascer a partir das imagens do ultrassom

Virginia Fonseca mostrou aos seguidores que passou por um exame de ultrassom para monitorar a terceira gestação, nesta quarta-feira (21). A influenciadora, que está à espera do terceiro filho com Zé Felipe, se derreteu pelas imagens do procedimento e fez uma previsão sobre com ele irá nascer, apontando que ele possa vir ao mundo "gordinho" como ela.

"Hoje foi dia de ver o 'pequenininho' da mamãe. Olha ali, gente, o culotinho do José, a gordurinha. Que coisa mais linda!", disse a influenciadora emocionada e, ao mesmo tempo, bem-humorada. "Ele é bochechudo, tem muita bocheca e está sempre com a mãozinha na cara. Bonitinho".

Em seguida, Virginia explicou que ela havia nascido "gordinha" e imagina há a possibilidade do filho também nascer mais cheinho em decorrência das bochechas grande: "Eu nasci atoladinha, né, gente? Bem gordinha! Agora, vamos ver o José Leonardo", brincou a influencer.

A empresária chegou a resgatar um clique antigo, de quando era bebê, e se divertiu ao ver que era uma criança grande: "Cara, (eu faço) um pix para quem encontrar o meu pescoço nessa foto", brincou a influenciadora.

José Leonardo é o terceiro filho de Virginia com o cantor Zé Felipe e é o primeiro menino da família. O casal já é pai de duas meninas: a mais velha, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois anos.

Looks de Virginia e das filhas impressiona

Na tarde de ontem (20), a influenciadora e o marido batizaram o sobrinho dela, Gabriel, fruto do relacionamento de William Gusmão e Mellody Barreto. Na ocasião, o casal convidou toda a família para acompanhar a cerimônia da religião cristã e impressionou pelo luxo das roupas de Virginia e das filhas.

Apesar de se tratarem de roupas brancas e "simples", as três, nas verdade, usaram peças da alta costura italiana.