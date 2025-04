Guarda Municipal desmente o ex-BBB Davi Brito. Entenda a polêmica

Após o ex-BBB Davi Brito dar sua versão sobre ter sido conduzido até uma delegacia, a Guarda Municipal desmente o rapaz e revela o verdadeiro motivo

O ex-BBB Davi Brito deu o que falar na internet nesta semana após ter sido conduzido para uma delegacia de Salvador, na Bahia. Em um depoimento nas redes sociais, ele negou que estava bêbado e disse que se recusou a fazer o teste do bafômetro. Porém, a Guarda Municipal desmentiu a versão dele e disse que ele foi levado por causa dos sinais de embriaguez.

"A Guarda Civil Municipal (GCM) confirma que durante a Operação Respeite a Vida, em apoio à Transalvador, realizada nesta madrugada, o ex-participante do Big Brother Brasil, Davi Brito, foi abordado e detido por dirigir sob influência de álcool", informaram em nota enviada ao jornal Extra.

Em sua versão, Davi Brito afirmou: "Não tem prova de que eu estava bêbado. Não sou obrigado a fazer teste de bafômetro e exame de sangue. Eles não podem me forçar e me obrigar a fazer o teste do bafômetro, porque eu tenho livre arbítrio. Ele simplesmente disse que tinha notado sinas de embriaguez e me levou para a delgacia, e chegando lá eu fui liberado".

Mãe de Davi Brito defende o filho

Mãe de Davi Brito, Elisangela Brito, se manifestou após a notícia de que seu filho foi conduzido à delegacia por dirigir com sinais de embriaguez na madrugada desta quinta-feira, 17. Em entrevista ao apresentador Zé Eduardo, no Balanço Geral Bahia, da TV Record, ela contou que soube do ocorrido por meio da filha e que ainda não havia falado com o ex-BBB. “Eu fiquei sabendo agora, Raquel me ligou, e eu só sei que o Davi está com a cabeça quente e deve ter saído para extravasar, para beber, para botar para fora… Eu não sei, eu imagino que seja isso”, disse a mãe, ao vivo, durante a atração.

"Eu liguei para ele e ele estava no hospital fazendo exames e não pôde falar, mas o Davi está passando por uma fase que, para a idade dele… Eu até mandei umas mensagens, palavras de calma, porque ele está de cabeça quente. Tem pessoas que expõem de várias formas. Tem uns que choram, gritam, quebram coisas, expõem… E ele está com muito problema na cabeça, está no limite por conta de tantas situações. Muitas pessoas ainda estão em cima só para acusar, embora a gente saiba que são poucas as pessoas que vão querer apoiar, dar uma palavra de carinho — a não ser os fãs, que sempre fazem isso. Mas vai tudo se resolver. Vou ver se ele vem aqui em casa e eu vou conversar com ele”, concluiu.

