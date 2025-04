Em papel de fé e transformação, Mayana Neiva encarna Maria na Paixão de Cristo: 'Ser divino'

Mayana Neiva fala sobre a emoção de interpretar Maria na Paixão de Cristo em entrevista à CARAS Brasil

Mayana Neiva (41) vive a realização de interpretar Maria na Paixão de Cristo, nesta sexta-feira, 18, em João Pessoa (PB). Atriz de novelas como Ti Ti Ti (2010) e Éramos Seis (2019), a estrela atua no espetáculo Divino Redentor, realizado pela Fundação Cultural (Funjope), no adro do Centro Cultural São Francisco, entre 17 e 19 de abril.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre a emoção de representar uma personagem da vida real importante para a história da humanidade, se abre sobre o tema fé e convida a todos para a peça religiosa nesta data especial.

"Interpretar Maria é uma honra para qualquer artista, se aproximar do campo da grande mente de compaixão que é Nossa Senhora, esse ser tão divino e tão humano. E é uma grande honra que já vem me transmutando desde o ano passado, quando eu fiz Nova Jerusalém, e esse ano fazer aqui na minha terra tem um sabor muito especial", conta.

Neiva confessa sobre fé e espiritualidade: "Eu acredito que sou uma pessoa que tem muita espiritualidade. Sou muito conectada com a minha espiritualidade e sei que a verdade se expressa de muitas formas, mas me conecto profundamente com a história de Cristo. Sempre me conectei. E com a força do que é a verdade através dessa história, que para além da beleza dos personagens, emana a própria natureza da verdade que nos toca e que nos atravessa há tanto tempo."

Para viver Maria, a artista buscou referências pessoais, já que por muitos anos estudou em escola católica. Prestes a estrear em Guerreiros do Sol, novela do Globoplay, ela conta que complementou seus aprendizados com referências da história bíblica.

"Eu tive uma formação muito conectada a Maria, estudei em escola católica muitos anos e tive sempre uma conexão muito forte com Maria. O engraçado é que às vezes a gente vai fazer um personagem, a gente vai pesquisar referências fora, mas para fazer Maria, acho que eu busco referências de dentro. Maria é algo muito além de que qualquer outra personagem, ela é um campo de amor muito profundo e, ao mesmo tempo, muito humano e cheio de nuances. Então, acredito que é um mergulho interno que traz o contato com essa verdade. Então, sim, me preparei de muitas maneiras, tanto no aspecto técnico e do figurino e da expressividade do corpo, mas acho que a preparação principal é se abrir para expressar essa natureza. A natureza compassiva e a natureza da entrega ao Espírito Santo que é a Maria", revela.

Ao público, a atriz externa o convite para o espetáculo que fica em cartaz até o sábado, 19, com duas sessões nesta sexta, às 19h e 20h. Além de uma cenografia encantadora, figurinos de época ajudam a compor a história.

"Estou muito feliz e quero passar pra convidar todo mundo para assistir às nossas apresentações: quinta e sábado, às 19h, e na sexta serão duas sessões, às 18h e às 20h. Venham conferir essa história que é uma das mais lindas do mundo, feita com tanta lealdade, amor e entrega por um grupo de artistas que vai estar se apresentando na frente do Mosteiro de São Francisco. Quero fazer esse convite muito especial, dizer que é gratuito, que tem cadeiras, que traga uma família que vai ser muito lindo!", finaliza.