Médico aponta atitudes para Leci Brandão prevenir picos de pressão: 'Medidas de controle'

Em entrevista à CARAS Brasil, o clínico geral Carlos André Uehara explica também mudanças de hábito necessárias para casos como o de Leci Brandão

A cantora e deputada estadual Leci Brandão (80) deixou os fãs preocupados ao passar mal em uma apresentação em São Paulo, na última semana. A artista precisou ser retirada dos palcos após um pico de pressão, condição delicada, mas que pode ser evitada com algumas atitudes.

Em entrevista à CARAS Brasil, o clínico geral Carlos André Uehara explica que, para casos como o de Leci Brandão , é necessário que os pacientes passem pelo acompanhamento médico. Além disso, existem algumas investigações e mudanças de hábito que podem ser feitas.

"Qualquer paciente que apresente uma crise hipertensiva deve passar por nova avaliação de saúde realizada por um médico. Nesta avaliação os fatores desencadeantes serão investigados e medidas de controle e prevenção da hipertensão serão adotados, como: mudanças de hábitos de vida, prescrição de medicamentos anti-hipertensivos e acompanhamento médico regular."

O especialista ainda diz que existem alguns hábitos específicos que precisam ser alterados após o diagnóstico da crise hipertensiva. Os pacientes devem focar em ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas regularmente e cessar do tabagismo, por exemplo.

Tudo aconteceu no último sábado, 12. A artista teve um mal estar durante uma apresentação e precisou ser carregada por pessoas para fora do palco. Além do pico de pressão, Leci Brandão também teve tontura e deu entrada no Hospital Samaritano Paulista.

Já no hospital, ela foi submetida a uma bateria de exames para descobrir a origem do problema. Com os resultados, a artista recebeu alta no mesmo dia e, agora, deve retomar sua agenda de shows de acordo com o que foi proposto pela equipe médica responsável por seus cuidados.

