Cassio Scapin desabafa sobre Nino: ‘Não posso ficar preso a essa imagem’

Cassio Scapin relembra o sucesso do personagem Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum, e fala sobre o desejo de ser conhecido por outros trabalhos

O ator Cassio Scapin ficou marcado na memória de uma geração como o personagem Nino, do seriado Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Porém, ele garante que quer ser conhecido por outros trabalhos em sua carreira de sucesso na TV e nos palcos.

Em entrevista no programa Sensacional, de Daniela Albuquerque, na RedeTV!, o ator desabafou: “Não sou só isso, quero fazer outras coisas. Rompi no auge, coisa de louco. Não posso ficar preso a essa imagem para o respeito da minha vida”.

Além disso, ele relembrou momentos marcantes do auge do Castelo Rá-Tim-Bum na década de 1990. Ele contou sobre a adaptação da obra de Flávio de Souza e Cao Hamburger para os palcos, que também lotou os teatros. “Eu tinha segurança para sair do teatro e ir para casa, porque às vezes [as crianças] faziam carreata para me seguir”, contou ele, e completou: "Uma vez fomos fazer um espetáculo no Ibirapuera e a van em que estávamos foi atacada e chacoalhada. A gente ficava muito apreensivo porque havia pais com crianças no colo”.

O ator ainda mostrou o quanto ficava impressionado com o sucesso do espetáculo teatral, que era inspirado na série de TV. "Virou uma coisa absurda e foram cinco, seis anos com esse espetáculo lotando. Lotava estádio de futebol! Às vezes, eu saía do palco quando terminava o espetáculo, e ia direto ao banheiro passando mal de tão nervoso que eu ficava", afirmou.

A entrevista completa com Cassio Scapin será exibida no Sensacional desta segunda-feira, 21, às 22h40, na RedeTV!.

Mais declarações sobre o Castelo Rá-Tim-Bum

Em entrevista ao Terra Nós, o ator Cassio Reisrelembrou o momento em que percebeu que estava famoso após interpretar Nino em Castelo Rá-Tim-Bum. "Gravamos todo o programa antes de ir para o ar, então nenhum de nós sabia o que ia dar. Para mim, o estalo aconteceu quando levamos o Castelo para o teatro e nos deparávamos com plateias lotadas. Também chegamos a lotar estádios de futebol. Em uma dessas apresentações cheias, lembro que em um determinado momento, em cena, eu ouvi uma voz dizendo no meu ouvido: 'Calma, isso passa'. Ali entendi que, para o bem e para o mal, tudo realmente passa. Tive o pé no chão", afirmou.

Porém, se engana quem pensa que Cassio já ganhava muito bem nessa época. "Lembro também que fui capa de uma revista dizendo que Nino, o 'garotão trintão', ganhava uma quantia espantosa por mês. A gente não ganhou dinheiro, só trabalho. Na época se ganhava muito mal e se trabalhava como um animal. A publicação fez um apanhado de tudo o que eu tinha recebido e colocou como se fosse um salário. Pensei: 'Então isso é a p***a do sucesso? Uma mentira?'".

Sobre seus planos para o futuro, Cassio garantiu que não pretende parar de trabalhar. "Continuar trabalhando, sempre. Gostaria que São Paulo tivesse mais casas de espetáculos. Hoje é uma briga para conseguir palco, muitos grupos dividem a mesma sala e é preciso montar e desmontar cenários o tempo todo. Gostaria que o teatro, de forma geral, tivesse uma rotina menos bruta e massacrante. Eu exerço a minha profissão de ator com muito amor e alegria, adora ensaiar, ter contato com o público... Quero que isso perdure por muito tempo. Aliás, quero morrer fazendo isso", concluiu.

Leia também: Ator do Castelo Rá-tim-bum sofre tentativa de golpe: 'Muito sério'