Eles cresceram! Filhos de Paulo Gustavo fazem rara aparição com Thales Bretas

Thales Bretas, que foi casado com o ator Paulo Gustavo, foi visto deixando uma peça no Teatro Leblon ao lado dos filhos, Gael e Romeu, de 5 anos

O médico Thales Bretas, de 37 anos, foi fotografado em um passeio com seus filhos, Gael e Romeu, de 5 anos, na última quinta-feira, 17, no Rio de Janeiro. As crianças nasceram durante seu casamento com o ator Paulo Gustavo (1978–2021), com quem foi casado desde 2015. O humorista faleceu em decorrência de complicações da Covid-19.

Thales Bretas, seus filhos e Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, marcaram presença no espetáculo de ilusionismo Illusion Show, com Henry & Klauss, em exibição no Teatro Leblon, localizado na zona sul do Rio de Janeiro.

No último sábado, 12, Thales Bretas visitou com os filhos a mostra em homenagem a Paulo Gustavo. Acompanhado da família, ele esteve na abertura da exposição Paulo Gustavo – Rir é um Ato de Resistência, realizada no Museu de Arte Contemporânea, em Niterói.

Confira os registros do momento em que o médico e seus filhos:

Thales Bretas é fotografado deixando a peça acompanhado dos filhos e de Dona Déa - Foto: Thiago Martins/AgNews

Criação dos filhos

O dermatologista Thales Bretas, que é viúvo do humorista Paulo Gustavo, revelou sonhos com o marido em prol dos filhos deles, Romeo e Gael. Criando os meninos sozinho depois da morte do marido na pandemia de Covid-19, ele contou que sente que Paulo Gustavo está satisfeito com a criação dos meninos.

"Em sonhos e pensamentos, eu também peço ajuda ao Paulo. Criar filhos era um projeto em conjunto, né? Ele me diz que está tudo bem, que agora a decisão é minha. Tenho a sensação de que ele está satisfeito com a minha performance como pai solo", disse ele ao Jornal Extra.

