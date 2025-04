No feriado, Netinho aproveita a alta do hospital com caminhada pela praia

O cantor Netinho, que segue em tratamento contra um câncer linfático, apareceu nas redes sociais caminhando pela praia; confira!

Nesta sexta-feira de manhã, 18, após receber alta do Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia, o cantor Netinho compartilhou um vídeo em suas redes sociais, aproveitando o dia de sol para caminhar pela praia.

“Em casa, que delícia. Jesus Cristo está caminhando de mãos dadas comigo. Eu sinto isso. Sexta-Feira Santa, Deus abençoe todos vocês!” , escreveu na legenda.

Nas imagens, Netinho apareceu sorridente, caminhando à beira-mar. O cantor esteve internado entre os dias 1º e 16 de abril e deve voltar ao hospital no próximo dia 28 para seguir com o tratamento contra o câncer linfático.

Na sexta-feira, 11, o artista explicou as etapas do tratamento em suas redes sociais: "Estou aqui no Hospital Aliança Star, em Salvador, Bahia, terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Serão seis fases no total. No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo", pontuou.

Confira o momento em que o cantor desfruta de um passeio pela praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

Atualizações sobre seu estado de saúde

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 15, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia, para a segunda etapa de seu tratamento contra um câncer no sistema linfático, ele contou que receberá alta nesta quarta-feira, 16, e celebrou o ganho de peso.

"Bom dia! Amanhã sairei de alta pela segunda vez. Em breve voltarei para as outras fases da quimioterapia. No total, são seis. Estou finalizando a segunda. Ganhei 1kg de ontem pra hoje", infromou ele, que complementou: "Terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Além do cabelo que caiu, minha barba não nasce desde que comecei o tratamento. Só quando acaba que volta a crescer tudo de novo."

