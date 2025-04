Alice Wegmann manda recado para Bella Campos após polêmica com Cauã Reymond

Atriz da novela Vale Tudo, da Globo, Alice Wegmann deixa recado bem direto para Bella Campos após polêmica com Cauã Reymond: 'Eu te venero'

A atriz Alice Wegmann chamou a atenção ao deixar um recado especial para a atriz Bella Campos nas redes sociais. A mensagem dela foi feita após a amiga ser envolvida em uma polêmica com o ator Cauã Reymond nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo.

Na tarde de quinta-feira, 17, Bella compartilhou uma selfie no Instagram durante uma gravação. Na legenda, ela apenas colocou o emoji de um coração preto. Então, nos comentários, Alice deixou um recado especial.

“Uma deusa! Eu te venero, mulher”, disse Alice. Então, outras famosas também demonstraram apoio para Bella. “Amooo”, disse a autora Manuela Dias. “Muito amor para você, Bella”, afirmou Heslaine Vieira. “Linda! Amo muito. Sempre!”, comentou Sarah Oliveira.

Vale lembrar que Bella Campos e Cauã Reymond estão envolvido em uma grande polêmica. Os dois vivem atritos nos bastidores da novela Vale Tudo. Tudo começou quando Bella descobriu que Cauã reclamou da atuação dela para a direção da Globo. Então, ela foi até o compliance da emissora para abrir uma reclamação formal contra a postura dele. Inclusive, eles foram vistos discutindo no estacionamento dos estúdios da Globo.

Valor do salário de Cauã Reymond

O nome do ator Cauã Reymond está dando o que falar na internet nesta semana. Isso porque ele foi alvo de boatos de que teria enfrentado atritos com colegas elenco da novela Vale Tudo, da Globo. Com isso, um detalhe sobre o contrato dele na emissora carioca vazou publicamente: o valor do salário!

Nesta quarta-feira, 16, a colunista Carla Bittencourt participou do programa Fofocalizando, do SBT, e contou qual é o valor do salário de Cauã Reymond. De acordo com ela, o galã recebe R$ 120 mil por mês.

Inclusive, este valor é o dobro do salário de Bella Campos, que também atua em Vale Tudo. De acordo com a imprensa especializada, a atriz recebe R$ 60 mil mensais.

