Médico explica se mudança no corpo de Bárbara Evans é permanente: 'Maioria dos casos'

A influenciadora digital Bárbara Evans (33) se tornou alvo de cometários negativos após realizar uma abdominoplastia, cirurgia plástica que transformou o formato de seu umbigo. Apesar da mudança ser esperada como resultado da intervenção, ainda há dúvidas se o resultado é permanente.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que, em muitas cirurgias como a de Bárbara Evans , o umbigo não costuma voltar ao formato anterior. "Na maioria dos casos, o umbigo não volta exatamente ao formato anterior –e isso é esperado. A forma original do umbigo está relacionada à inserção da pele com a musculatura desde o nascimento."

"Como a abdominoplastia modifica essa estrutura ao reposicionar o umbigo em uma nova abertura da pele, há, sim, uma mudança permanente", acrescenta o médico. "No entanto, com técnicas mais modernas, é possível criar um umbigo mais natural e harmônico, com cicatrizes internas bem posicionadas."

"Quando o resultado não agrada, é possível recorrer a pequenos retoques para refinar o contorno ou corrigir imperfeições da cicatriz. Esses ajustes são feitos geralmente após o período de amadurecimento da cicatriz, que pode levar até um ano", completa o especialista.

À época da intervenção, a influenciadora explicou que realizou a cirurgia plástica no abdômen após duas gestações, sendo que uma delas foi de gêmeos. Após dar à luz os filhos, ela ficou com a pele flácida e optou por realizar a cirurgia para ter o corpo mais definido.

"Meu umbigo nunca vai ter um formato de umbigo. Já tirei, já coloquei, mas como fiz abdominoplastia, ele fica meio assim. O umbigo é reconstruído e recosturado. É um umbigo de abdominoplastia e tá lindo, estou amando", disse ela ao rebater as críticas.

