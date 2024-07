Virginia eleva o nível ao comprar mini bolsa caríssima com joias: “Mimo”

Virginia Fonseca exibe nova aquisição de luxo com mini bolsa caríssima, personalizada com joias exclusivas; saiba quanto custou!

Na noite da última quinta-feira, 25, Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao revelar sua nova aquisição de um item de luxo. Nas redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora contou que comprou uma mini bolsa caríssima, que ficou ainda mais luxuosa com a personalização de uma corrente exclusiva.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia apareceu no quarto de seu apartamento em São Paulo. Após gravar seu programa no SBT, a influenciadora contou que estava em casa pronta para descansar, quando recebeu uma encomenda muito especial. Ela ainda brincou que não faria um vídeo chique, pois estava ansiosa para abrir o item.

Em seguida, Virginia abriu a caixa e revelou sua nova bolsa Kelly, da grife Hermès, avaliada em torno de R$ 100 mil. Desta vez, a influenciadora digital optou pelo modelo mini na cor branca. Além disso, a apresentadora decidiu personalizar a bolsa de grife com uma joia semelhante a um colar, que veio até com uma caixa exclusiva.

“Preparados? Ui! Olha esse mimo de Patrícia! Gente, olha o tamanho disso aqui. É minha primeira mini Kelly e minha primeira bolsa desse tamanho. É muito pequena! Olha aqui gente, o tamanho! E a caixa que veio vazia é porque agora tá super em alta joia em bolsa, entendeu? Isso aqui é uma joia que aí vem na bolsa”, ela explicou.

Virginia Fonseca exibe nova bolsa de luxo - Reprodução/Instagram

Por fim, Virginia ainda brincou que teria que esconder o item luxuoso de suas filhas com Zé Felipe, Maria Alice, de três anos e Maria Flor, de apenas um: “Eu quero ver, ela acha essa bolsinha pega e risca de caneta igual ela fez com aquela bolsa sacola prata da Chanel, que ela riscou. Sei nem o que eu faço”, a influenciadora digital lembrou o estrago com outra bolsa de grife.

Vale lembrar que, em abril deste ano, Virginia apareceu em seu camarim do SBT para exibir outra aquisição de luxo. Antes de ter o modelo mini, a empresária surgiu com uma bolsa Kelly, da grife Hermès, avaliada em torno de R$ 100 mil. Na ocasião, a nora de Leonardo optou pelo clássico modelo na cor preta e ficou super contente ao mostrar o acessório.

"É minha primeira Kelly. Não tinha porque não achava tão bonita, mas vi essa e fiquei alucinada. Que bolsa maravilhosa. Tem que trabalhar mesmo, porque senão, esquece", disse a loira ao admirar sua bolsa, além de pulseira e cinto, que vieram de brinde pela compra: "Bora trabaiá para manter nossos mimos né... pois nascemos guerreiras e não herdeiras", disse a influenciadora.

