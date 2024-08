Virginia Fonseca compartilha rotina de sono das filhas: 'Maria Alice fuça em tudo antes'

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou aos seguidores como ela e o marido, Zé Felipe, colocam as filhas na cama para seguirem uma rotina de sono

Virginia Fonseca dividiu um registro fofo em família, nesta sexta-feira (23). A influenciadora mostrou como ela e o marido, Zé Felipe, fazem para manter as filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos, em uma rotina de sono regrada e apropriada para a idade delas. No registro, filmado por uma câmera de segurança da casa da influencer, a família aparece em um momento de carinho.

"Hora de rezar para dormir. A Maria Alice tem que ter o momento para fuçar em tudo kkkk. Depois ela cansa e vem rezar. Obrigada, Deus, pela minha família. PS: (olhem) eu andando igual a uma pata", brincou a influenciadora sobre o registro. Além das duas meninas, Virginia está na reta final da gravidez do primeiro menino da família, que receberá o nome de José Leonardo.

Virginia já havia contado aos seguidores como costuma deixar as meninas relaxadas antes de dormir. Recentemente, a influenciadora mostrou que as filhas consumem cinco minutos de telas antes de ir para a cama. A família costuma se reunir no cinema da mansão para a qual se mudaram recentemente e, por lá: "Antes de dormir, cinco minutinhos de desenho com as buzz lightyear. Um dos melhores lugares da casa é esse cinema", contou Virginia na ocasião.

Virginia Fonseca mostra rotina de sono das filhas (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca faz revelação sobre preparativos para a chegada do filho

Ao ser questionada sobre o motivo de ainda não ter mostrado a mala maternidade e o quarto de José Leonardo, Virginia fez uma revelação chocante, da qual ela se mostrou bem-humorada apesar do atraso: "Nenhum dos dois estão prontos ainda. Segura na mão de Deus e vai!".

A influenciadora já havia contado aos seguidores que tem dificuldade com esse detalhe da maternidade e chegou a contratar uma empresa especializada em enxovais para facilitar a sua vida: "Estou no terceiro filho e ainda tenho dificuldade", brincou ela na ocasião.