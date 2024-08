Virginia faz revelação chocante sobre preparativos para nascimento do filho

Prestes a dar à luz José Leonardo, Virginia Fonseca surpreendeu seguidores com a reposta sobre a preparação da mala maternidade e do quarto do bebê

Depois de anunciar que está prestes a completar 9 meses de gestação, Virginia Fonseca foi questionada sobre os preparativos finais para dar à luz José Leonardo, nesta sexta-feira (23). Apesar da proximidade do parto, a influenciadora e empresária contou que nem a mala maternidade e nem o quarto do filho estão prontos. Apesar disso, Virginia se mostrou tranquila e bem-humorada com a situação.

"Não vai mostrar o quartinho e a bolsa maternidade, não, Vi?", perguntou uma admiradora de Virginia. Em seguida veio a resposta da influencer: "Nenhum dos dois estão prontos ainda. Segura na mão de Deus e vai!", brincou Virginia.

Em outra ocasião, Virginia já havia contado aos seguidores que estava com dificuldades para montar o enxoval de José Leonardo. Por sugestão da sogra, Poliana Rocha, a empresária contratou uma "assessoria maternidade", que personaliza o serviço de acordo com a necessidade de cada mãe.

No questionário da empresa, Virginia divertiu seguidores com a resposta sincera sobre o motivo de procurar o serviço: "(Procuro) Uma ajuda, pois estou no terceiro filho e ainda tenho dificuldade", disse ela. Além de José Leonardo, Virginia também é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos. As crianças são fruto do casamento dela com Zé Felipe.

Mansão de Virginia Fonseca passa por reforma

Recentemente, Virginia contou aos seguidores que a casa luxuosa da família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, está em reforma. Com a chegada do novo membro, a influenciadora revelou que será construído mais um quarto na casa e uma brinquedoteca, para que as crianças também possam se divertir.

Em 2023, Virginia e Zé Felipe apresentaram a casa aos seguidores e impressionou com o luxo do espaço. A mansão é localizada em um condomínio de alto padrão da cidade e também é frenquentado por Neymar, que também possui um imóvel na região.