Virginia Fonseca exibe boa forma 17 dias após o parto de José Leonardo

Nesta quarta-feira, 25, Virginia Fonseca impressionou os seguidores ao exibir como está sua barriga apenas 17 dias após o parto do filho caçula, José Leonardo. A influenciadora passou por uma sessão de drenagem em sua mansão nesta quarta-feira, 25, e surpreendeu ao mostrar como anda a recuperação do seu corpo.

De calcinha e sutiã, Virginia posou em frente ao espelho exibindo o abdômen desinchado, definido e visivelmente marcado nos stories do Instagram. "Pós massagem", escreveu ela.

Duas semanas após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar aos seguidores quantos quilos perdeu em pouco tempo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou que, durante uma consulta com sua médica, descobriu que já eliminou mais da metade do peso que ganhou durante a gestação.

Nos stories do Instagram, Virginia apareceu em seu escritório sendo examinada pela médica. Em seguida, a influenciadora revelou que havia se confundido sobre o peso durante a gravidez do terceiro filho e revelou qual foi o número verdadeiro: "Estava achando que finalizei minha gestação com 24 quilos a mais, acabei de ver que foi com 27”, disse.

“Engordei 27 quilos nessa gestação, finalizei com 87 quilos", Virginia completou e revelou o peso final de sua terceira gravidez. Na sequência, a médica da apresentadora interrompeu e aproveitou para comentar quantos quilos ela já perdeu desde que deu à luz a José Leonardo: "Mas já emagreceu 17 quilos", a doutora confirmou.

Em resumo, Virginia perdeu um quilo por dia desde o nascimento de seu filho caçula e agora pesa 70 kg.

Virginia Fonseca passa por novos exames após sentir fortes dores

Nesta quarta-feira, 24, Virginia Fonseca revelou que está enfrentando um problema de saúde e decidiu passar por novos exames. Em suas redes sociais, a influenciadora digital contou que vai visitar o médico para fazer alguns testes, após sentir fortes dores de cabeça desde o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, que tem duas semanas de vida.

Nos stories do Instagram, Virginia explicou que precisaria se afastar brevemente das redes sociais, pois estaria no médico passando por alguns exames devido à dor intensa. Confira.