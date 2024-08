Virginia Fonseca avalia adaptação da filha mais nova na escola

Poucos dias após ingressar na escola, Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe já exibiu reações ao novo ambiente

Nesta terça-feira (13), Virginia Fonseca compartilhou com seguidores alguns registros da primeira apresentação escolar de Maria Flor, a filha mais nova com Zé Felipe. A comemoração de Dia dos Pais da pequena emocionou a mãe, que fez sua avaliação de como a menina tem reagido ao novo ambiente, adiantando aos seguidores que a pequena se saiu muito bem nos primeiros dias.

No vídeo compartilhado pela empresária, Maria Flor aparece dançando no colo do pai enquanto uma música em inglês toca ao fundo, uma iniciativa da escola escolhida pelos pais da menina, que tem ensino bilíngue.

Em seguida, a mãe fez sua avaliação da rotina escolar da pequena: "Foi a coisa mais fofa da vida. 'Floflo' já está super adaptada na escola e foi linda a apresentação", revelou Virginia.

No início do ano, a filha mais velha do casal, Maria Alice, também deu início à jornada escolar de forma positiva, o que incentivou os pais a matricularem a irmã dela. As escola das "Marias" se trata de uma instituição privada de alto padrão na cidade de Goiânia.

Vale lembrar que além das meninas, Zé e Virginia estão à espera do terceiro filho, José Leonardo, que nasce ainda neste ano.

Filha de Virginia e Zé Felipe dá susto nos pais

Recentemente, Virginia compartilhou com seguidores um momento inusitado, e um pouco engraçado, que aconteceu entre o marido e a filha mais velha, Maria Alice. O cantor estava brincando com a menina quando ela passou a "se comunicar" com o tio de Zé Felipe, Leandro, que morreu em 1998.

Depois do susto, que divertiu seguidores da influencer, ela relatou que a pequena costuma falar bastante do tio-avô que, no entanto, nunca conheceu: "Maria Alice sempre fala do Leandro, quando ela coloca chapéu, aí a gente fala assim: 'você tá de boiadeira?', ela fala: 'não, Liandro'", relatou ela.