Virginia fala de fome na gestação e faz apelo ao filho: 'Nasce logo'

À espera de José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe, Virginia Fonseca desabafou sobre os "problemas" da gravidez

Virginia Fonseca mal vê a hora de conhecer o terceiro herdeiro da família, José Leonardo, fruto do relacionamento dela com o cantor Zé Felipe. Nesta quinta-feira (22), a influenciadora e empresária contou que desde o início da gestação os hábitos alimentares mudaram bastante, com refeições muito mais frequentes ao longo do dia, o que se tornou mais um motivo da ansiedade para o nascimento do bebê.

"Ou o José Leonardo nasce logo, ou eu vou explodir de tanto comer. (Tenho) muita ansiedade e estou descontando tudo na comida, gente. Está triste", relatou Virginia. Além do pequeno, Virginia também é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e de Maria Flor, de 2 anos.

A empresária já havia contado, em outra ocasião, que outros fatores da vida dela haviam mudado desde que recebeu a notícia da gravidez. Virginia precisou parar com a prática de exercícios físicos, até mesmo os mais leves que passou a fazer na reta final, por causa de dores na coluna e na lombar.

Virginia relatou aos seguidores que ficava constantemente travada quando praticava exercícios. Da última vez, como contou, ela passou alguns minutos sem conseguir sair do vaso sanitário em decorrência da lesão e não quis pedir ajuda por estar sem roupas, já que tomaria banho em seguida.

Virginia Fonseca fala sobre gestação (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia faz previsão sobre nascimento do filho

Da última vez que realizou um exame de ultrassom, a influenciadora não escondeu a ansiedade para conhecer o bebê. Nas redes, a artista fez uma previsão sobre qual seria a aparência de José Leonardo: "Ele é bochechudo, tem muita bocheca e está sempre com a mãozinha na cara. Bonitinho".

Além disso, Virginia comparou o filho com uma foto antiga de sua infância, contando aos seguidores que nasceu "gordinha": "Eu nasci atoladinha, né, gente? Bem gordinha! Agora, vamos ver o José Leonardo", brincou ela.