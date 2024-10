Virginia explica cara inchada e vermelha em fotos fofas com as filhas

Aproveitando look das filhas para o karatê, Virginia faz fotos para registrar momento especial e explica vermelhidão em seu rosto; veja

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, começaram a fazer aulas de karatê na última semana e nesta terça-feira, 08, foram para sua segunda vez. Vestidas com a roupa do esporte, as herdeiras deixaram a mamãe babando e a influenciadora digital fez questão da registrar o momento fazendo algumas fotos.

Curtindo a fase das meninas, a famosa postou os registros em seu feed, mesmo estando com o rosto diferente. Virginia Fonseca então explicou o que houve com sua face após alguns dias de ter feito um tratamento estético para acne e flacidez.

"Bom dia com minhas caratecas (tô mais feia que não sei o que, mas as fotos ficaram fofinhas e eu não deixaria de postar. Ps: ainda vermelha e um pouco inchada do laser)", escreveu a apresentadora do SBT na legenda.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca apareceu com o rosto bastante inchado e brincou sobre Maria Flor perguntar se ela queria um remédio. Após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, ela tem feito diversos tratamentos estéticos no rosto e corpo.

Para quem não acompanhou, as filhas da empresária causaram em sua primeira aula de karatê. Enquanto Maria Alice adorou vestir a roupa, a caçula não quis colocar o kimono e participou mais ou menos do momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Padrinho de José Leonardo reage ao saber detalhe de casal de Virginia e Zé Felipe

Quem acompanha a vida da família de Virginia Fonseca e Zé Felipe na rede social sabe que Hebert Gomes, amigo de longa data e assesor da influenciadora digital, mora com eles há tempos e ganhou até uma das suítes na mansão deles em Goiânia. Padrinho de José Leonardo, ele sempre aparece ao lado da empresária e na última quinta-feira, 03, compartilhou uma reação.

Após ouvir uma revelação da apresentadora no Sabadou sobre sua intimidade com o filho do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha, Hebert Gomes postou que nunca mais foi o mesmo. Isso porque, ele lembrou que Virginia contou que arranja tempo para namorar com Zé Felipe depois de falar seu famoso "fomos" nos stories antes de dormir. Saiba mais aqui.