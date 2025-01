A influencer Virginia Fonseca conta que as filhas fizeram um 'safari' neste domingo, 12, e surpreende com foto de Maria Alice, de três anos, com cobra

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, impressionou os seus seguidores neste domingo, 12, ao publicar imagens da filha, Maria Alice, de três anos, segurando uma cobra durante um 'safari'. A série de registros publicados no perfil do Instagram da loira abismaram os fãs da família pela coragem da criança. "Misericórdia! Ela é muito corajosa e destemida", brincou uma admiradora.

Virginia contou que também se surpreendeu com as fotos, já que as filhas foram acompanhadas de outras pessoas em um passeio para conhecer espécies selvagens.

"'Mamãe vou em um safari' e olhem as fotos que eu recebo. Ela não tem medo de nada e eu não posso julgar pois antes de ter filhos eu era igualzinha. Deus que cuide", divertiu-se a influenciadora. Ela ainda contou que apesar da coragem da irmã mais velha, Maria Flor, de dois anos, não quis segurar a cobra porque ficou com medo.

Nos registros, Maria Alice aparece sorridente segurando uma cobra branca. A menina, que é a filha mais velha de Virginia e do cantor Zé Felipe, não se intimidou nem mesmo quando o animal foi colocado ao redor de seu pescoço.

Na seção de comentários, mais fãs se abismaram com a coragem da menina: "Sou do time da Floflô (Maria Flor). Morro de medo de cobra", escreveu a outra. "Ela é mais corajosa que muito adulto. Eu mesma jamais seguraria", opinou mais uma.

Confira, abaixo, os registros publicados por Virginia em seu perfil no Instagram:

Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram os quatro meses do filho caçula no RJ

Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, de 26 anos, celebraram os quatro meses do filho caçula, José Leonardo, que nasceu dia 8 de setembro de 2024, neste sábado, 11. A comemoração contou com a presença de familiares e amigos e aconteceu na mansão do casal em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Confira!

