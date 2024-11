Vini Jr. se encontra com estrelas internacionais, Bradley Cooper e Maluma

O cantor colombiano, Maluma, compartilhou os registros entre as estrelas do futebol, da música e do cinema nesta segunda-feira, 04, nas redes

Neste domingo, 03, Vini Jr.teve um encontro daqueles com grandes astros do cinema e da música. O jogador brasileiro posou ao lado do ator de Hollywood Bradley Cooper e do cantor colombiano Maluma.

Foi o astro da música que compartilhou os registros do encontro especial em suas redes sociais brincando com os presentes que recebeu do craque: "Obrigado, Vinicius, pelo convite; da próxima vez eu vou levar um desses," disse ele, referindo-se aos troféus do futebolista em tom de piada.

O atleta que presenteou os artistas com a camisa 7, que ele joga no Real Madrid, respondeu nos comentários: "É um prazer meu irmão, obrigado", escreveu na publicação de Maluma. Confira os cliques:

Vini Jr. se pronuncia após perder a Bola de Ouro

Na última segunda-feira, 28, aconteceu a premiação Bola de Ouro, a principal do futebol mundial. Vini Jr. escolheu não ir à cerimônia, que aconteceu em Paris, na França, após descobrir que o prêmio seria dado a Rodri, do Manchester City.

O resultado gerou revolta em muitas pessoas, já que o brasileiro terminou a competição com o segundo lugar no ranking de melhores do mundo no futebol.

Em sua conta no X, antigo Twitter, Vini se pronunciou. "Eu farei dez vezes se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu o atleta, que ganhou o carinho dos fãs. "Melhor do mundo, dentro e fora de campo", escreveu um seguidor. "Você é monstro, o mundo inteiro viu o que você fez! Na hora de subir no palco gritaram seu nome, todos sabem quem é o verdadeiro Bola de Ouro", disse outro.

Críticas

Após criticar o desempenho de Vini Jr. e receber uma resposta afiada do jogador de futebol, Tiago Leifert decidiu se manifestar publicamente em suas redes sociais. Desta vez, o jornalista reconheceu que considera o craque um dos maiores talentos da atualidade, mas reforçou que não se arrepende de suas críticas e explicou seus motivos.