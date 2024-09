Viih Tube compartilhou fotos de Lua recém-nascida. Nos comentários, porém, alguns seguidores pensaram que Ravi já havia nascido

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou com os seguidores alguns registros fofos da filha, Lua, ainda recém-nascida. A pequena, que é fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, está com 1 ano e meio de vida. À espera de Ravi, seu segundo filho, os cliques surpreenderam os internautas.

'Parece que foi ontem. Meu Deus, como passa rápido!', escreveu a ex-BBB na legenda. Nos comentários, porém, alguns seguidores pensaram que Ravi já havia nascido."Que susto achei que o Príncipe tinha nascido", disse uma. "Achei que foi o bebê que nasceu", escreveu uma segunda. "Que susto!!! Por um instante pensei que o "luo" já tinha nascido", brincou outra. "Eu achei que já era o Ravi", concordou mais uma.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube mostra nova foto do barrigão ao celebrar 8 meses de gravidez

A influenciadora digital Viih Tubecompletou 8 meses de gestação nesta quinta-feira, 26, e dividiu com o público uma nova foto de seu barrigão. Por meio dos stories de seu Instagram, ela, que tem compartilhado detalhes da gestação desde o início, publicou um clique celebrando a nova fase. "Entramos no 8º mês. 32 semanas", escreveu ela na legenda.

Através de um vídeo, a influenciadora ainda contou detalhes de sua experiência do sétimo mês na segunda gravidez. "Contrações de treinamento, tem mamãe que começa até antes, mas no sétimo mês é mais comum. É como se o bebê estivesse se preparando para o parto, mas está só fazendo uns testes", iniciou.

"Não é para ser uma contração dolorosa, se tiver dor, comunique seu médico. É uma contração que o útero fica mais 'duro', a barriga meio torta, e dura alguns segundos, depois ela relaxa. Dor pélvica também pode aparecer a partir de agora", completou.