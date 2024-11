Pai de Viih Tube se pronuncia após declaração da filha: 'Só queria ter a minha família por perto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, esclarece sobre publicação e abre intimidade ao falar da relação com a influenciadora

Uma notícia bombou no mundo dos famosos na última quinta-feira, 31, onde Fabiano Moraes, pai de Viih Tube (24), ao completar 51 anos, fez um desabafo público alegando não ter mais contato com a filha e pedindo por uma reaproximação. Porém, a publicação tomou outros rumos e teve uma repercussão diferente da esperada. Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário esclarece essa situação e abre o coração ao falar da relação com a influenciadora digital.

Após a repercussão da publicação de Fabiano Moraes, Viih Tube resolveu se pronunciar em seu Instagram Stories."Sempre acreditei que assuntos de família e relacionamentos devem ser resolvidos em casa, longe das câmeras. Mas, a partir do momento em que alguém expõe algo pessoal na internet e envolve você, sinto-me praticamente obrigada a me manifestar", começou ela.

O vídeo tomou grandes proporções e o publicitário afirma que não esperava tamanha repercussão após sua publicação. Fabiano revela que o intuito era justamente se aproximar da família durante a data de celebração do seu aniversário.

"Eu não vi nada demais na publicação. Eu só queria ter a minha família por perto, ontem foi uma data especial, onde celebrei mais um ano de vida diante de tantos problemas psicológicos de exaustão e depressão. Não tive uma intenção de fato, foi algo genuíno, escrevi com coração e com transparência. Eu faço terapia [...] e aprendi que devo expor o que estou sentindo, tudo que escrevi no meu post foi de coração aberto", declara.

O pai da influenciadora digital confessa que já conversou com Viih Tube antes mesmo dela publicar o vídeo desabafo. Por isso, menciona que não pretende mais se estender no assunto: "Acho que o que tínhamos que falar, um para o outro, já foi dito e também falei com ela no WhatsApp ontem, antes do vídeo dela sair, ela me falou tudo aquilo que estava no vídeo e me desejou feliz aniversário".

Fabiano Moraes encerra a conversa com a CARAS Brasil apenas declarando que busca o melhor e para os seus familiares: "Só quero paz e harmonia e que as coisas se acertem, irei respeitar o tempo dela. Quero o bem dela e da família dela", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FABIANO MORAES NAS REDES SOCIAIS: