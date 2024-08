Viih Tube mostra barrigão de gravidez e se prepara fazer enxoval

Viih Tube está radiante com sua segunda gravidez. A youtuber mostrou o barrigão e se mostrou muito animada para começar a fazer o enxoval

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, a youtuber é mãe de Lua, de um ano, e está à espera de Ravi.

Nesta terça-feira, 20, a famosa surgiu em seu Instagram Stories com um look super confortável e fez questão de mostrar o barrigão de seis meses em diversos ângulos para a câmera.

Além disso, Viih Tube contou que começaria a fazer o enxoval do pequeno. "Hoje vamos fazer o enxoval do Ravi, bora", escreveu ela. Em seguida, ela filmou diversas roupinhas de bebê em uma loja.

Pedido de casamento

Um aniversário que vai ficar marcado para sempre na vida de Viih Tube é seu aniversário de 24 anos, que foi celebrado no domingo, 18, isso porque Eliezer aproveitou que o casal também comemorava dois anos de namoro e pediu a amada casamento.

Em entrevista ao Gshow, o ex-BBB contou que nunca usou aliança por achar brega, mas resolveu presentear a mãe da Lua e do Ravi por entender que ela valoriza esse tipo de ritual. O pedido veio acompanhado de uma aliança com três juntas que significa os três pilares do casamento: amor, lealdade/fidelidade e a amizade.

“Quando abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e respondi aos seguidores porque não usávamos aliança, a resposta viralizou. Eu disse que achava brega e de lá para cá vi que era um ponto importante para a Viih depois que isso se tornou público. Nunca tínhamos usado aliança antes”, explicou ele.

Como tudo aconteceu muito rápido entre o casal, que em nove meses começaram a namorar e viram Lua chegar, o influenciador relembrou que semanas antes da primogênita vir ao mundo, decidiram assinar um contrato de união estável. Agora, eles esperam ansiosos pela chegada do caçulinha da família.