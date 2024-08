Noivos! Eliezer conta detalhes sobre o pedido de casamento para Viih Tube

Viih Tube foi pedida por Eliezer em casamento em seu aniversário de 24 anos; o ex-BBB revelou que já pensa em festa para celebrar a união

Um aniversário que vai ficar marcado para sempre na vida de Viih Tube é seu aniversário de 24 anos, que foi celebrado neste domingo, 24, isso porque Eliezer aproveitou que o casal também comemorava dois anos de namoro e pediu a amada casamento.

Em entrevista ao Gshow, o ex-BBB contou que nunca usou aliança por achar brega, mas resolveu presentear a mãe da Lua e do Ravi por entender que ela valoriza esse tipo de ritual. O pedido veio acompanhado de uma aliança com três juntas que significa os três pilares do casamento: amor, lealdade/fidelidade e amizade.

“Quando abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e respondi aos seguidores porque não usávamos aliança, a resposta viralizou. Eu disse que achava brega e de lá pra cá vi que era um ponto importante para a Viih depois que isso se tornou público. Nunca tínhamos usado aliança antes”, explica ele.

Como tudo aconteceu muito rápido entre o casal, que em nove meses começaram a namorar e viram Lua chegar, o influenciador relembra que semanas antes da primogênita vir ao mundo, decidiram assinar um contrato de união estável.

“Para a gente significava o começo de uma vida a dois. Como a Lua estava chegando, era importante a gente se entender como casados, até para a nossa relação, que era muito nova. Foi uma iniciativa da Viih organizar e fazer tudo. E ela me perguntou: 'Você quer? Então vamos assinar os documentos”.

E o casal planeja ainda seguir à risca o que manda o figurino: vão se casar na igreja com a noiva de véu e grinalda e, claro, a presença dos filhos ao lado. “Quando o Ravi estiver andando, queremos que ele entre na igreja com a Lua para ver os pais se casando!”.

Vale lembrar que alguns meses, Viih Tube rebateu a crítica sobre não usarem alianças. "Eu vi muita página de fofoca viralizando o Eli falando que acha brega usar aliança. E um monte de gente comentando que isso é ‘desculpinha de macho’.Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres, que acham que colocar aliança no dedo do homem vai impedi-lo de te trair… ele guarda no bolso e trai do mesmo jeito", disse Viih, em tom humorado. "Não garante fidelidade não, amigas, cuidado", escreveu.