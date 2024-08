Vidente revela o que aconteceu com as vítimas antes e após o acidente aéreo da Voepass

A pedido da CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto, que previu a tragédia em Vinhedo, revela instantes derradeiros antes e depois do impacto

O acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, que matou 62 pessoas que seguiam de Cascavel (PR) para Guarulhos, na última sexta-feira, 9, chocou o País. Mais dois corpos do voo 2283 da companhia Voepass foram identificados na tarde deste sábado, 10. São do piloto Danilo Santos Romano (35) e do copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva (61). A pedido da CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto, que previu a tragédia, revela o que aconteceu com as vítimas antes e após o desencarne.

“Em contato com minha mentora espiritual, abro o meu coração para falar sobre o trágico acidente que assolou nossos corações na tarde de sexta-feira. A dor ainda ecoa forte em mim, enquanto busco orientação espiritual para compreender e acalmar minha alma diante dessa tragédia”, começa o tarólogo.

“Neste momento sombrio, a queda do avião, envolto em dor e desespero, revela-me que, nos instantes derradeiros antes do impacto, as almas das 62 pessoas já haviam sido acolhidas pelos mentores espirituais. A luz espiritual me guia saber”, emenda.

Segundo Val, a espiritualidade o revela que todos os ocupantes da aeronave estão sendo amparados e cuidados nos planos superiores. “Em colônias espirituais e hospitais celestiais, eles recebem tratamento e acolhimento, imersos em um sono profundo, que os protegem do sofrimento terreno”, afirma.

E continua: “Para aqueles que deixaram sonhos não realizados e famílias aqui na Terra, a jornada espiritual é agora uma transição necessária. Em seus corpos espirituais, eles são tratados com amor e compaixão, preparando-se para despertar em um novo plano de existência”.

Val Couto garante que as vítimas repousam em paz. “Neste momento de dor e despedida, compartilho a mensagem de que todos os que estavam a bordo daquela aeronave, estão sendo envolvidos por energias curativas e amorosas. Eles repousam em paz em uma ala de sono espiritual, aguardando o despertar para a compreensão e aceitação do que se passou”, conta.

“Que a luz divina os guie e console, trazendo paz aos corações partidos e esperança para aqueles que permanecem. Saibam que, antes mesmo do avião se despedaçar no solo, a espiritualidade já havia acolhido suas almas, conduzindo-os suavemente para a eternidade”, finaliza o tarólogo.

MAIS SOBRE O ACIDENTE

Até a manhã deste sábado, os corpos de 24 vítimas foram retirados do local do acidente e levados para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro da cidade de São Paulo, para identificação.

O avião com 58 passageiros e quatro tripulantes caiu no condomínio Residencial Recanto Florido, no bairro Capela. A aeronave atingiu o quintal de uma casa do condomínio e os moradores saíram ilesos. Ninguém em solo ficou ferido.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas a queda em espiral sugere a ocorrência de um estol, que acontece quando a aeronave perde a sustentação que lhe permite voar, segundo especialistas.