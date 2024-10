Primogênita de Vera Fischer rouba a cena em foto com a mãe: 'Filhota linda'

A atriz Vera Fischer, de 72 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos ao lado da filha, a ex-atriz Rafaela Fischer, de 45 anos

A atriz Vera Fischer, de 72 anos, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar fotos ao lado da filha, a ex-atriz Rafaela Fischer, de 45 anos. Nesta sexta-feira, 11, a ex-modelo usou o feed no Instagram para mostrar o momento em que posou sorridente ao lado da herdeira.

Na legenda, ela escreveu: "Sextou. Faf’s e Mam’s. Ela de preto. Eu de branco, Ela de batom lilás. Eu de batom vermelho. Mas o sorrisão das duas é igual! O amor das duas é igual! Então, boa sexta-feira pra todos aí com mucho amor".

O momento, é claro, foi alvo de elogios dos internautas. "Que lindas! Aproveitem mesmo… e amei esse batom lilás da Rafaela", disse uma. "Lindas vocês! Super feliz que estão juntas. E… batom vermelho e look branco é tãaaao minha praia!", escreveu outra. "Minha flor! As duas estão lindas: mãe linda, filha linda. Imagino como você está se sentindo ao lado dessa sua filhota linda. É muita emoção e alegria juntas. Que vocês possam aproveitar cada momento juntas",declarou uma terceira.

Veja a publicação:

Vera Fischer faz compras com a filha

Recentemente, as duas foram fotografadas juntas ao saírem para fazer compras no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Usando um look básico, composto por calça jeans, tênis e camiseta, a musa foi com a herdeira a um supermercado, onde olharam alguns produtos e saíram com algumas sacolas. Depois, a dupla se sentou em um banco e mexeu no celular. Veja as fotos!

Vale lembrar que Rafaela Fischer é a filha mais velha da famosa. A primogênita é fruto do casamento com Perry Salles, com quem ficou de 1972 a 1987. Anos depois, em 1993, Vera Fischer teve Gabriel Fischer com o ator Felipe Camargo, com quem ficou casada por 1988 a 1995.