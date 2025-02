Vão casar? Fotógrafo expõe planos de Neymar após segunda gravidez de Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr pode estar prestes a tomar uma decisão importante em seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr pode estar prestes a tomar uma decisão importante em seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi. De acordo com o fotógrafo Dan, amigo próximo do jogador, o casal estaria cogitando uma possível oficialização da união, uma revelação feita durante uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais.

"Ontem eu ouvi uma pessoa falando que esse ano eles pretendem oficializar", contou o fotógrafo. No entanto, ele fez questão de enfatizar que a informação não é oficial. “Atenção, isso não é uma informação concreta. É uma especulação“, completou.

Fotógrafo sobre Neymar e Bruna Biancardi (Reprodução/Instagram)

Como foi o anúncio da gravidez?

Em dezembro, Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que ela está grávida pela segunda vez. Inclusive, o anúncio já veio durante o chá revelação do gênero da criança. Os dois descobriram o sexo da bebê na tarde do dia de Natal durante um evento na mansão do atleta em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Pais de Mavie, de 1 ano, eles esperam o nascimento de mais uma menina, que vai receber o nome de Mel.

O vídeo foi compartilhado por Biancardi, que celebrou a novidade. "Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA. Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família :) Deus nos proteja de todo o mal, AMÉM!", disse ela.

Vale lembrar que, além de Mavie e Helena, , Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas. E da pequena Helena, de 7 meses, de seu relacionamento com Amanda Kimberlly.

