Bruna Biancardi encanta ao exibir barriga da segunda gravidez: 'Radiante'

Tá crescendo! À espera da segunda filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi foi filmada por uma amiga acariciando a barriguinha

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou o público na manhã desta quarta-feira, 19, ao exibir novamente a barriguinha de grávida. Mãe da pequena Mavie, de 1 ano, ela está à espera de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

O registro de Bruna mostrando a silhueta foi compartilhado nas redes sociais por Hanna Carvalho, melhor amiga da famosa. No vídeo, a companheira de Neymar aparece usando top e short confortáveis enquanto anda pela sala de casa.

"Bom dia, mamãe. Olha essa barriguinha", derreteu-se a madrinha de Mavie ao filmar a amiga acariciando a barriga de grávida. Na legenda, Hanna acrescentou: "Mamãe radiante". Vale lembrar que Bruna Biancardi está no quinto mês de gestação.

Recentemente, a influenciadora dividiu com os seguidores um álbum de fotos encantadoras ao lado da primogênita em um dia ensolarado. Nas imagens, Bruna e Mavie aparecem usando looks de banho combinando na cor bege com detalhes em preto.

Bruna Biancardi exibe barriguinha da segunda gravidez - Foto: Reprodução/Instagram

Mavie esbanja fofura ao entrar em campo com Neymar Jr

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, encantou a torcida do Santos no último domingo, 16, ao entrar em campo com o pai. Em um vídeo compartilhado pela influenciadora digital nas redes sociais, é possível observar a bebê no colo do jogador de futebol antes da partida contra o Água Santa.

Nas imagens, Mavie aparece usando uma camisa do Santos personalizada com a palavra 'papai' em homenagem ao atleta, além de dois lacinhos no cabelo com o símbolo do time. Esbanjando fofura, a herdeira mais velha do casal roubou a cena ao interagir com as demais crianças que também entraram em campo; confira detalhes!

