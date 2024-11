Juliette Freire esbanja simpatia durante passeio no shopping com a mãe

Juliette Freire aproveitou o tempo livre para curtir um passeio no shopping com a mãe e esbanjou simpatia ao sorrir para os fotógrafos

Nesta sexta-feira, 29, Juliette Freire aproveitou o tempo livre para dar um passeio no shopping acompanhada pela mãe.

Elas foram fotografadas no shopping Village Mall, localizado no Rio de Janeiro. Para a ocasião, a ex-BBB apostou em um look bastante confortável composto por camiseta branca, calja jeans e tênis.

Além disso, Juliette esbanjou muita simpatia e fez questão de sorrir e acenar para os fotógrafos presentes no local.

Momento delicado

Na última sexta-feira, 22, Juliette Freire esteve presente na Expo Favela Innovation, realizada em Fortaleza, no Ceará. Durante a palestra, a maquiadora relembrou a morte da irmã, Juliene Freire, aos 17 anos, e refletiu sobre oportunidades.

Juliette destacou que sempre foi motivada a estudar para mudar a realidade de sua família. “Entendi que daquela forma eu não conseguiria mudar o futuro da minha família. Porque, de geração para geração repetia-se ciclos. O meu avô era mecânico e minha avó doméstica, depois a minha mãe semianalfabeta, meu pai mecânico. A gente trabalhava muito e não conseguia mudar nossa vida, não tinha dignidade”, confessou.

"Minha irmã morreu com 17 anos em um hospital público e eu não pude nem ajudar. Eu entendi desde cedo que só o trabalho não ia mudar minha vida. Eu precisava estudar e quebrar o ciclo da minha família. Me preparar e continuar trabalhando muito, para quando a oportunidade chegasse, eu já estar pronta”, prosseguiu a campeã do BBB 21.

Na sequência, Juliette ressaltou a importância de manter os pés no chão, mesmo após alcançar os próprios objetivos. “Já me considerava uma vencedora antes do Big Brother, tudo isso me preparou para estar aqui falando para vocês a importância de conservar seus valores, a autenticidade, a educação e o trabalho […] Se não fosse tudo que passei, já teria me perdido nesse universo de mídia e fama”, finalizou.

