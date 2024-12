Úrsula Muga Silva, irmã de Mc Kevin, morre aos 36 anos

Úrsula Muga Silva, irmã de Mc Kevin, morreu aos 36 anos. A notícia foi confirmada por Valquíria Nascimento, mãe do cantor

Nesta terça-feira, 17, Valquíria Nascimento, mãe de Mc Kevin, contou em suas redes sociais que Úrsula Muga Silva, irmã do cantor morreu na última segunda-feira, 16.

Em seu Instagram Stories, Valquíria compartilhou uma série de vídeos lamentando o ocorrido. "Passando aqui para conversar com vocês, agradecer todo mundo que está mandando 'meus sentimentos'. Tem bastante gente me perguntando quem era ela. Ela era irmã dos meus filhos, filha do pai dos meus filhos e foi embora super nova, 36 anos. Eu criei ela dos 12 até os 19 anos porque a mãe dela faleceu, ela tinha 12 anos. Depois ela foi seguir a vidinha dela. Casada, mãe de família, deixou criança pequena, que é o que dói mais", começou.

Em seguida, a empresária seguiu seu desabafo. "Não é fácil perder as pessoas. Eu sou uma pessoa muito forte para tudo na hora, depois eu desabo. Nem dormi direito de noite, minha cabeça está doendo, tomei um remédio para ficar mais tranquila, para conseguir resolver as coisas. Falem 'te amo' sempre, amem de verdade, fiquem sempre próximos porque quando vai embora, a gente fica pensando 'nossa, por que não estávamos tão próximos? Por que não estávamos nos falando? Por que eu não perguntei?'. É bom quando você faz alguma coisa pela pessoa enquanto ela está em vida porque depois que vai embora só fica aquela saudade. Amem hoje, abracem hoje porque amanhã só pertence a Deus".

Para concluir, Valquíria contou que Úrsula deixou quatro filhos. "Muita gente me perguntando o que aconteceu que ela morreu tão jovem. Ela estava com um problema de trombose e não se cuidou, acabou passando mal e indo embora. Quero agradecer o carinho de todo mundo que está me mandando mensagem. Não é fácil perder ninguém, a gente fica abalado. Ela tem quatro crianças, todas menores, é bem complicado. Antes que vocês falem, as crianças têm pai, o marido dela está abaladíssimo. É muito difícil perder e perder quem a gente ama é uma dor imensurável, não desejo para ninguém. Ela era uma menina muito para cima, alegre, não deixava nada abater, mesmo doente ela estava sempre rindo. Deus sabe de todas as coisas, chegou a hora dela".

Morte de Mc Kevin

Uma morte envolvida em mistérios. Este é o enredo da triste tragédia que abateu o jovem Kevin Nascimento Bueno, conhecido popularmente como MC Kevin.

O cantor caiu do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio, em maio de 2021, e morreu no hospital, onde chegou em estado grave. Seus maiores sucessos Cavalo de Troia e O Menino Encantou a Quebrada.

