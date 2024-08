Triatleta dá declaração após competição olímpica no Rio Sena: 'Sujo'

A triatleta Jolien Vermeylen deu detalhes sobre a experiência de nadar no Rio Sena, que teve limpeza questionada durante a competição olímpica

A competição de triatlo nas Olimpíadas de Paris começaram, nesta quarta-feira (31), dentro e fora das águas do Rio Sena após uma série de adiamentos por causa da poluição das águas. Nas redes internautas se preocuparam com as condições do atleta e a belga Jolien Vermeylen também não escondeu a preocupação após nadar no rio para defender o time da Bélgica.

"Bebi muita água, então não saberei até amanhã se estou doente ou não. Não tem gosto de Coca-Cola ou Sprite, é claro. Enquanto nadava sob a ponte, senti e vi coisas nas quais não devíamos pensar muito", confessou ela em entrevista ao portal The Sun.

Mais cedo, imagens de atletas desmaiando e sofrendo com vômito após a prova viralizaram nas redes, o que poderia ser um sinal de exaustão após a prova que requer muita resitência física, e não uma aversão às águas do Sena.

Os atletas saindo do Rio Sena... 🤢 pic.twitter.com/mZowGi0BTh — Nanda Xie (@nandaxxie) July 31, 2024

Revoltada com as condições precárias dos atletas Jolien ainda alfinetou a organização do evento:

"O Rio Sena está sujo há 100 anos, então eles não podem dizer que a nossa segurança é uma prioridade. Isso é besteira! Se a corrida não tivesse acontecido, seria uma vergonha para organização, para Paris e para a França", disparou a triatleta que terminou na 24ª posição a prova.

A atleta revelou que tomou probióticos para tentar driblar os efeitos deixados após a prova, mas disse que a organização do evento deve torcer para que não haja muitos casos de doença entre os triatletas.

Internautas criticam estado do Rio Sena

Não demorou muito para que internautas notassem o aspecto sujo do Rio Sena, o que fez com que muitos opinassem nas redes: "Amanhã todos os atletas vão ser diagnosticados com letospirose, hepatite, esquistossomose, lepra só por terem nadado no Rio Sena", disparou uma usuária do X .

"É bizarro pensar que as provas estão sendo adiadas porque tem b*sta boiando no Sena. Hoje foi o triatlo e os atletas estão disputando as olimpíadas no Rio Tietê da Europa", opinou o outro.