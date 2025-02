Top model e maratonista anuncia gravidez: 'Melhor surpresa que poderíamos ter!'

Em entrevista à CARAS Brasil, a top model e maratonista Babi Beluco se derrete ao falar da gestação do primeiro filho e revela como descobriu a gravidez

"A maratona mais especial da minha vida", é assim que a top model e maratonista Babi Beluco (36) anuncia a gravidez do seu primeiro filho. O bebê é fruto da união com o advogado Marcos Motta. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela como descobriu a gestação e abre o coração ao falar da espera do herdeiro.

Babi Beluco é referência no mercado por mesclar suas paixões pela moda e pelo esporte num estilo de vida saudável, que divide nas redes sociais diariamente. O dia a dia de trabalho para campanhas publicitárias e a rotina de treinos intensos pré-maratona começaram a ficar diferentes com a chegada dos primeiros sintomas da gestação.

“Eu estava 100% focada nos treinos, na alimentação, na performance para correr a maratona. Do nada, meu corpo começou a dar alguns sinais diferentes e eu não entendia o motivo. Até que veio a grata confirmação: estou grávida!”, declara.

Agora, ela embarca nessa nova fase cheia de descobertas e emoções. Babi deixou a maratona de lado por enquanto, mas não abrirá mão dos trabalhos na moda, nem de manter sua dieta saudável e de dividir os novos cuidados com outras mamães atletas.

“A vida tem seus próprios planos, e Deus sempre sabe o que faz e a hora que faz! Esse bebê já estava sendo aguardado por nós, não agora exatamente, mas com certeza foi a melhor surpresa que poderíamos ter!”, celebra a atleta.

A modelo e maratonista destaca que sua maior jornada de vida já começou com a gestação. “Agora, estou pronta para a maratona mais especial da minha vida – e esse bebê vai ser meu maior troféu!”, finaliza a atleta Babi Beluco.

Leia mais em: Rotina fitness e sonhos da top Barbara Beluco

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: