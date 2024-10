Ticiane Pinheiro responde sobre namoro com César Tralli: ‘É qualidade’

Ticiane Pinheiro esbanja sinceridade ao responder pergunta sobre sua intimidade com César Tralli e fala sobre a rotina deles

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou um tempo livre em sua rotina para responder perguntas dos fãs nas redes sociais e esbanjou sinceridade. Em um momento, ela foi questionada se tem tempo para namorar com o marido, César Tralli, e ela confirmou. Além disso, a loira também contou detalhes da intimidade do casal.

“Sim! Sempre que podemos. A vida é qualidade, não quantidade”, disse ela, e completou sobre momentos especiais no dia deles. “Estamos almoçando em casa juntos e sempre tomamos café da manhã e jantamos juntos. Ah, e uma vez por semana tentamos sair apenas nós dois para bater papo e namorar”.

Ticiane e Tralli estão juntos há cerca de 10 anos, sendo que são quase 7 anos de casamento. Eles são pais de uma menina, Manuella.

Cesar Tralli se derrete ao registrar momento especial da filha: "Amo"

O apresentador Cesar Tralli compartilhou uma foto de sua filha com Ticiane Pinheiro, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos. Nesta quinta-feira, 12, o jornalista usou seu perfil no Instagram para mostrar um momento fofo da herdeira.

Na imagem publicada nos stories do Instagram, a pequena aparece exibindo um coração que montou com brinquedos. Na legenda, o jornalista escreveu: "Te amo, filha". E acrescentou um emoji de coração e outro de carinha apaixonada. Veja o registro compartilhado!

Mais cedo, o apresentador mostrou como faz para manter a sua família próxima dele mesmo quando não está em casa. No Rio de Janeiro para cobrir William Bonner no Jornal Nacional, o âncora do Jornal Hoje mostrou que tem um porta-retrato com uma foto de sua família. "Meus amores", escreveu o apresentador ao exibir o objeto. Veja a foto!