Ticiane Pinheiro relata 'perrengue chique' com look na Record: 'Perceberam'

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu ao revelar um imprevisto ocorrido momentos antes de entrar ao vivo no 'Hoje em Dia'

A jornalista e apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 11, para dividir com um público um momento inusitado na Record TV, emissora onde trabalha diariamente. Em seu Instagram, a loira divertiu os internautas ao revelar um pequeno imprevisto ocorrido nos bastidores de seu trabalho.

Por meio de seus stories, Ticiane contou que precisou deixar o estúdio do programa 'Hoje em Dia' às pressas após a produção notar que a alça de sua blusa estava descosturada. Sempre bem-humorada, a apresentadora da atração matinal brincou ao relatar a correria no trabalho.

"Minha blusa de tricô rasgou, estava com um buraco! Cheguei no estúdio e tive que voltar e trocar de roupa correndo", contou Tici enquanto retornava à apresentação com passos acelerados. "O programa já começou, mas Renatinha [Alves] e Ana [Hickmann] vão segurando a onda aí que eu já estou chegando", completou ela.

Em seguida, a esposa do jornalista César Tralli compartilhou uma foto mostrando a produção anterior escolhida por ela. "Perrengue chique do meu look. Quando cheguei no estúdio perceberam e tiveram que me trocar", se divertiu Ticiane Pinheiro.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Tici abriu o coração e revelou como concilia a carreira profissional com a maternidade. Ela é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, e Manuella Tralli, de 4.

