Ticiane Pinheiro mostra momento carinhoso entre as filhas: 'Saudades'

A apresentadora Ticiane Pinheiro se derreteu ao 'flagrar' um momento especial entre as duas filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 16, para compartilhar com os seguidores um momento bastante carinhoso entre as duas filhas, Rafaella Justus, de 15 anos, e Manuella Tralli, de 5. Em seu Instagram oficial, a jornalista contou que a primogênita foi a responsável por colocar a caçula para dormir.

Em seus stories, Ticiane mostrou, através de uma a imagem da câmera de segurança, Rafaella deitada no quarto da irmã até a pequena conseguir pegar no sono. De acordo com a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record, as duas haviam passado o dia longe e aproveitaram o momento para amenizar a saudade.

"Rafa e Manu dormindo entrelaçadas. Na verdade, a Rafa colocando a irmã para dormir! Manu passou o dia longe dela e estava morrendo de saudades", escreveu Tici na legenda da publicação. Ainda esta semana, a comunicadora retornou para São Paulo com a família após aproveitar alguns dias de descanso na Bahia.

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro também compartilhou registros inéditos de sua viagem especial ao lado das herdeiras e do marido, o jornalista César Tralli. O quarteto, juntamente com outros familiares, ainda aproveitou um passeio de escuna no local paradisíaco.

Ticiane mostra momento carinhoso entre as filhas - Reprodução/Instagram

Rafaella Justus ganha homenagem de César Tralli

O jornalista César Tralli usou as redes sociais na última segunda-feira, 13, para compartilhar uma homenagem bastante especial à enteada, Rafaella Justus. Em seus stories no Instagram, o âncora do 'Jornal Hoje' publicou uma foto ao lado da adolescente e ressaltou a importância da jovem em sua vida.

O clique escolhido por César Tralli foi registrado recentemente, durante uma viagem da família à Bahia. "Te amo muito Bis! Agradeço demais por você existir em minha vida. Primogênita mais linda do mundo todo", escreveu o comunicador na legenda da postagem.

Herdeira de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella também é considerada como filha por Tralli. O jornalista, casado com a apresentadora da Record TV, conheceu a jovem quando ela tinha apenas 5 anos e, desde o início, sempre se deram muito bem.

Leia também: