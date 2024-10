Ticiane Pinheiro curte passeio com Cesar Tralli e Manuella: 'Muita diversão'

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar seu dia de lazer em Campos do Jordão com Cesar Tralli e a filha, Manuella

Ticiane Pinheiroencantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 19, ao mostrar o seu dia de lazer em família. Ela foi para Campos do Jordão com o marido, Cesar Tralli, e a filha do casal, Manuella, de cinco anos.

No vídeo publicado no vídeo do Instagram, a apresentadora da Record aparece se divertindo com o marido e a herdeira em um teleférico e em um trenó. Depois, eles surgiram em um espaço cheio de brinquedos. Tici também mostrou que patinou no gelo com Manu.

Ao dividir o registro, a artista, que também é mãe de Rafaella Justus, que está em Miami, nos Estados Unidos, com o pai, Roberto Justus, celebrou seu momento em família. "Nosso sábado de aventura e muita diversão", escreveu a mulher de Tralli na legenda.

O post encantou os internautas. "Família linda. Deus abençoe vocês. Manu, você é linda", disse uma seguidora. "Manuzinha linda com pais maravilhosos", escreveu outra. "Casal perfeito e Manu muito linda", elogiou uma fã. "Muita fofura", falou mais uma. "Manu é muito linda. Uma família maravilhosa. Que Deus abençoe muito essa família incrível", comentou uma admiradora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro combina look com a filha caçula em encontro com a família

No último domingo, 13, Ticiane Pinheiro aproveitou um momento ao lado de sua família e chamou a atenção ao combinar o seu look com sua filha caçula, Manuella, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com o jornalista Cesar Tralli.

Para o momento de lazer, a apresentadora e a herdeira surgiram usando o mesmo modelo de roupa: uma calça branca, uma blusa de tom claro e uma bolsa. Depois, Ticiane Pinheiro postou um vídeo mostrando que além do marido e da caçula, também estava reunida com sua mãe, Helô Pinheiro, seu pai, Fernando Pinheiro, e o irmão Fernando Pinheiro Jr. Veja a publicação!