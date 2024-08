O que aconteceu com Ticiana Villas Boas? Apresentadora reaparece e explica

Após anos de sumiço, muita gente se pergunta: 'o que aconteceu com Ticiana Villas Boas?'; apresentadora reapareceu em vídeo e contou

A apresentadora Ticiana Villas Boas reapareceu na rede social nesta quarta-feira, 28, a após anos afastada não apenas do Instagram, mas também da televisão. Fora do ar desde que comandou o programa Duelo de Mães na Band, a comunicadora explicou o motivo de ter escolhido ficar fora dos holofotes.

Casada com o empresário Joesley Batista, desde 2012, a ex-âncora do Jornal da Band, que ficava ao lado do jornalista falecido Ricardo Boechat, em 2008, contou que resolveu se dedicar a sua família. Afinal, ela tem três filhos, Joesley, Joaquim e Ana Flora, a caçula que estava em sua barriga durante a gravação do Duelo de Mães.

No vídeo postado em sua rede social, a jornalista atualizou como anda sua vida e falou melhor sobre suas escolhas. "Oi gente, não sei se eu me apresento ou me reapresento, mas acho que quem me segue por aqui deve ter notado, que fiquei bastante tempo fora das redes socais, do Instagram, não só das redes sociais, mas da TV", começou relembrando quem é.

Em seguida, ela explicou seu afastamento: "Parei de trabalhar na área e de me comunicar por aqui, há sete anos e meio já, foi um período de dedicação à família, me afastei por questões familiares e me dediquei a esse tempo inteiro a ela, a minha familia e olha como rendeu essa dedicação, três filhos...".

Mãe de três crianças, Joesley, de 9 anos, Joaquim, de 5, e Ana Flora, de 3, ela comentou que colheu benefícios de seu afastamento. "Foi bom ter esse detox, além de me conectar comigo mesma, com a minha família, foi muito bom, tô em uma outra fase, em um outro ciclo de vida, comecei a ter vontade de me conectar com vocês...", declarou que pretende voltar a se comunicar com seu público.

Em 2017, Ticiana Villas Boas anunciou seu afastamento da televisão, na época, ela estava no SBT, onde apresentou o Bake Off Brasil, que atualmente está no comando de Fabiana Karla após a saída de Nadja Haddad. "Amigos, decidi me afastar por um tempo da TV. Preciso me dedicar integralmente a cuidar da minha família e de mim. Foi uma decisão muito dura e difícil pois em 16 anos de carreira nunca parei de trabalhar e amo e lutei muito pela minha profissão. Então não irei apresentar esse ano a terceira temporada do Bake Off Brasil", falou há sete anos.

