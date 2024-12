Ticiana Villas Boas faz raríssima aparição em evento; veja as fotos

Longe das telinhas e após sumiço de anos na rede social, Ticiana Villas Boas faz rara aparição em evento de inauguração de loja em São Paulo

Longe dos holofotes há anos, a apresentadora Ticiana Villas Boas fez uma rara aparição um evento com famosos. Nesta terça-feira, 03, a jornalista marcou presença em uma inauguração de uma loja em São Paulo e chamou a atenção.

Cheia de estilo e elegância, a comunicadora, que ficou por anos fora da rede social e reapareceu recentemente contando que estava se dedicando a sua família, encantou ao surgir com um vestido com estampa floral, bolsa e sapatos em branco.

É bom lembrar que Ticiana Villas Boas é casada com o empresário Joesley Batista, desde 2012. A ex-âncora do Jornal da Band, que ficava ao lado do jornalista falecido Ricardo Boechat, tem três filhos, Joesley, Joaquim e Ana Flora, a caçula que estava em sua barriga durante a gravação do Duelo de Mães.

Em agosto deste ano, ela reapareceu em sua rede social e postou um vídeo explicando seu sumiço. A partir daí, a famosa começou a postar mais de seu novo trabalho como empresária no ramo de móveis e até produtora de cacau.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Por onde anda Ticiana Villas Boas?

Nascida na Bahia, Ticiana Villas Boas é de uma família produtora de cacau. Honrando sua história, a jornalista contou que assumiu o legado de sua família na produção após o falecimento de seu avô. "Influenciada pelo último capítulo da novela RENASCER (adoro uma novela das 9) vou revelar uma parte da origem e história da minha família. O mundo do cacau. Nele eu, minha mãe e irmãos vivemos boa parte da infância e da adolescência na fazenda do nosso avô Luiz Tanajura. Nosso avô faleceu ano retrasado aos 92 anos e coube a mim a tarefa de dar continuidade a nossa história", disse ao surgir na plantação.

"Sou a quarta geração de cacauicultores da família Tanajura (meu sobrenome do meio, por parte de mãe). Vou dar o meu melhor para ajudar essa região da Bahia que é tão carente a se desenvolver. Vou com tudo! Agora também sou cacauicultora", declarou.

Além disso, ela ainda postou a fábrica de móveis: "Depois de 4 anos de marca chegou a hora de anunciar a nossa mais importante conquista: a nossa FÁBRICA. A partir de agora nossos produtos da @mais55design serão feitos EM CASA. Levamos 2 anos construindo, criando e ajustando processos, treinando e formando equipe. Foi e está sendo o nosso maior desafio. Mas vamos nessa! Continuar investido na indústria e design brasileiro. E acima de tudo , investindo nas PESSOAS".

