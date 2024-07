Thommy Schiavo: Elenco de Pantanal presta homenagem ao ator durante velório

Conhecido por interpretar Zoinho em Pantanal, o ator Thommy Schiavo morreu neste sábado, 20, aos 39 anos; ele deixou esposa e filha

Amigos e familiares de Thommy Schiavo se reuniram neste domingo, 21, para o velório e sepultamento do artista. O elenco de Pantanal (Globo, 2022) também esteve presente no evento e prestou uma última homenagem ao intérprete do peão João Zoinho.

A informação foi confirmada à CARAS Brasil pelo ator Guito Show (39), que contracenou com Thommy Schiavo no remake do clássico de 1990. De acordo com o intérprete de Tibério, ele contratou um berranteiro para o momento.

"Providenciei um berranteiro, ele esteve agora lá no enterro e tocou um berrante em homenagem a ele de todo elenco de Pantanal", afirmou o artista, que também prestou homenagens ao amigo em seu perfil oficial do Instagram.

Leia também: Ator de Pantanal revela apelido da filha de Thommy Schiavo nos bastidores

O velório e sepultamento de Thommy Schiavo aconteceram na tarde deste domingo, em Presidente Prudente, cidade natal do ator, localizada na zona interiorana de São Paulo. Ele morreu neste sábado, 20, aos 39 anos, após cair da sacada do prédio em que morava, em Cuiabá, no Mato Grosso.

O ator deixa sua esposa, a maquiadora Angra Monaliza, que conheceu nos bastidores do remake global, e a filha, Lara, de um ano. O acidente foi confirmado pela Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP).

A notícia da morte foi divulgada pelo ator Leandro Lima e, posteriormente, confirmada pela equipe do artista através das redes sociais. Além de Pantanal, ele já esteve em produções como Paraíso (2008), Escrito nas Estrelas (2009), Beleza Pura (2010) e Cordel Encantado (2011).

O artista trabalhava nas gravações de Guerreiros do Sol, novela que deve estrear em 2025 no Globoplay, serviço de streaming da emissora. Na novela, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, ele interpreta um policial que vai caçar o cangaceiro Josué (Thomás Aquino), o protagonista.

CONFIRA HOMENAGEM DE GUITO SHOW À THOMMY SCHIAVO: