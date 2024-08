Carol Peixinho conta motivo de manter relação discreta com Thiaguinho

Namorando o cantor Thiaguinho há quase 3 anos, Carol Peixinho falou sobre a escolha do casal em manter a relação longe dos holofotes

A influenciadora digital e empresária Carol Peixinho abriu o coração e falou sobre o relacionamento discreto com o cantor Thiaguinho. Juntos há quase três anos, o casal compartilha somente o necessário quando se trata da vida a dois.

Em entrevista à 'Quem', Carol revelou o motivo de manter o namoro sem muita exposição. "Relacionamento é muito precioso pra ser tão exposto, né?! Acho que quando se vive longe dos holofotes, é pouco provável que causem algum ruído significativo na nossa relação", iniciou a ex-participante do BBB 19.

"Acreditamos muito em energia também, então se blindar está sempre nos nossos planos", completou a companheira de Thiaguinho. Embora tenham assumido publicamente o romance somente no início de 2022, os dois estão juntos desde agosto de 2021.

Carol Peixinho, inclusive, revelou que ela e o cantor ainda não possuem planos oficiais para comemorar os três anos de namoro, mas garantiu que a data não passará em branco. "A gente faz tudo junto, se curte muito, somos bem participativos na vida um do outro. Ajustamos nossa rotina para viver o máximo de coisas juntos", explicou.

"Como será um sábado, e ele tem show, de repente eu vou, mas caso não, comemoramos antes e depois", revelou a influenciadora, por fim. Vale lembrar que, recentemente, Thiaguinho falou sobre os planos de subir ao altar com a amada.

Apesar de não possuírem um noivado oficialmente anunciado, os famosos garantem que o casamento está por vir. Em entrevista à RedeTV!, o cantor explicou que preza bastante pelo casamento, uma vez que se espelha na relação de 42 anos dos pais, Glória Maria e João Barbosa.

"Eu acho lindo [casar], eu vim de uma família maravilhosa, meus pais são casados até hoje e é uma base que me sustenta em relação à criação, valores e acho isso muito importante", declarou Thiaguinho, na ocasião.

Carol Peixinho fala sobre planos de ser mãe

Carol Peixinho e Thiaguinho sempre foram discretos sobre a vida a dois, mas a ex-BBB já expôs algumas vezes sobre a vontade de ser mãe e se casar. Em entrevista recente ao Gshow, a influenciadora contou como estão os planos para a realização desses dois desejos.

"Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive pra saber se é isso mesmo, e é", disse ela ao veículo; confira mais detalhes!