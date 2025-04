Thiago Rodrigues desabafa sobre violência em Portugal: 'Podem tudo'

Em suas redes sociais, o ator Thiago Rodrigues fez um desabafo sobre a intensa violência em um bairro de Portugal. Confira!

Em suas redes sociais, Thiago Rodrigues sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 677 mil seguidores.

Nesta quinta-feira, 3, o ator fez um longo desabafo sobre a intensa violência em Cais do Sodré, famoso bairro de Lisboa, em Portugal.

"A incapacidade das autoridades portuguesas em lidar com as máfias presentes em Cais do Sodré é algo que me espanta. Uma cidade tão linda, charmosa, visitada por turistas do mundo inteira, e as autoridades não conseguem fazer absolutamente nada contra a violência existente naquele quarteirão. É gente oferecendo droga para pai de família com carrinho de bebê, é gente sendo roubada, extorquida, esfaqueada...", começou ele.

Em seguida, o famoso fez uma comparação com outra empresa. "Existem grupos em Lisboa que podem tudo. E que se f*** o comércio local, os turistas e sobretudo o cidadão de bem. Se o policiamento daquela região tivesse a mesma eficiência da EMEL (empresa que cuida do trânsito e reboca os carros), aquilo ali seria o céu na terra", concluiu.

O último trabalho de Thiago foi como o Gabriel em Quero É Viver, novela portuguesa exibida em 2022. No Brasil, o ator interpretou Judá em Gênesis, novela da Record exibida em 2021.

Ele cresceu!

O ator Thiago Rodrigues já é pai de um adolescente! Recentemente, ele compartilhou uma foto inédita com o filho, Gabriel, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com a apresentadora Cris Dias.

Os dois posaram juntos no elevador antes de um passeio juntos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na foto, o jovem mostrou o quanto já cresceu e que está quase da mesma altura do pai famoso.

Nos comentários, os fãs ficaram surpresos com o tamanho de Gabriel. “Enorme”, disse um seguidor. “Que isso! Já está um homem”, comentou outro. “Cresceu rápido!”, disse mais um.

