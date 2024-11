Ele cresceu! Filho de Thiago Rodrigues surge quase da altura do pai

Thiago Rodrigues compartilha foto inédita com seu filho e o tamanho do adolescente chama a atenção: ‘Enorme’

O ator Thiago Rodrigues já é pai de um adolescente! No último final de semana, ele compartilhou uma foto inédita com o filho, Gabriel, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com a apresentadora Cris Dias.

Os dois posaram juntos no elevador antes de um passeio juntos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na foto, o jovem mostrou o quanto já cresceu e que está quase da mesma altura do pai famoso.

Nos comentários, os fãs ficaram surpresos com o tamanho de Gabriel. “Enorme”, disse um seguidor. “Que isso! Já está um homem”, comentou outro. “Cresceu rápido!”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Rodrigues (@euthiagorodrigues)

Thiago Rodrigues detona ex-mulher após cobranças por atraso na pensão

O ator Thiago Rodrigues deu uma entrevista ao podcast Barbacast e aproveitou para criticar a ex-mulher, a jornalista Cris Dias, que decidiu cobrar nas redes sociais a pensão atrasada. Os dois são pais de Gabriel.

"Nunca tive interesse de estar em guerrilhas públicas com a mãe do meu filho. Eu tenho maior carinho e respeito por ela. E ela encontrou essa maneira de brigar pelos direitos dela usando a mídia. Eu não acho essa a melhor maneira. Hoje a gente tem acordos com advogados e com juiz na vara da família para que isso não aconteça mais, porque não é bom para mim, não é bom para ela e não é bom para o nosso filho, que é o mais importante", afirmou ele.

Em seguida, o ator relembrou que já viveu uma situação semelhante na infância, quando seus pais se separaram. "Minha mãe e meu pai são separados. Óbvio que eles não tinham essa coisa da mídia em cima, mas eles viveram os dramas deles [...]", recordou. Confira o desabafo completo!

Leia também: Thiago Rodrigues surge em clima de romance com a namorada e se declara