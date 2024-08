Thiago Rodrigues surge em clima de romance com a namorada e se declara

Nas redes sociais, o ator Thiago Rodrigues se declarou para a namorada, Mariana Zaffari, ao completar 1 ano de relacionamento

O ator Thiago Rodrigues usou as redes sociais para comemorar uma data muito importante. Nesta quarta-feira, 28, ele completou 1 ano de namoro com Mariana Zaffari e fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma sequência de cliques de momentos especiais com a amada, incluindo um dos dois se beijando e andando abraçados, e fez um declaração de amor para ela.

"Meu amor, 1 ano hoje! Todos os dias felizes, trocando, aprendendo e sorrindo! Te amo e te admiro, vamos em frente!", declarou Thiago na legenda da publicação, deixando os fãs encantados. "Parabéns ao casal", disse uma seguidora. "Tá lindo de ver!", escreveu outra. "Lindos! Parabéns casal", falou uma terceira.

Vale lembrar que Thiago mora em Portugal desde 2018 e é dono de um bar localizado em Lisboa. Em 2022, ele interpretou o personagem Gabriel na novela 'Quero é viver', do canal português TVI.

Thiago Rodrigues detona ex-mulher após cobranças por atraso na pensão

O ator Thiago Rodrigues deu uma entrevista ao podcast Barbacast e aproveitou para criticar a ex-mulher, a jornalista Cris Dias, que decidiu cobrar nas redes sociais a pensão atrasada. Os dois são pais de Gabriel.

"Nunca tive interesse de estar em guerrilhas públicas com a mãe do meu filho. Eu tenho maior carinho e respeito por ela. E ela encontrou essa maneira de brigar pelos direitos dela usando a mídia. Eu não acho essa a melhor maneira. Hoje a gente tem acordos com advogados e com juiz na vara da família para que isso não aconteça mais, porque não é bom para mim, não é bom para ela e não é bom para o nosso filho, que é o mais importante", afirmou ele.

Em seguida, o ator relembrou que já viveu uma situação semelhante na infância, quando seus pais se separaram. "Minha mãe e meu pai são separados. Óbvio que eles não tinham essa coisa da mídia em cima, mas eles viveram os dramas deles [...]", recordou. Confira o desabafo completo!