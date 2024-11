Thais Fersoza relembra descoberta da segunda gravidez: 'Tremi'

Thais Fersoza revelou como descobriu que estava grávida de seu segundo filho e também contou qual foi a reação de Michel Teló com a notícia

Thais Fersoza e Michel Teló, com certeza, formam um dos casais mais amados da internet. Os famosos são pais de Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete.

A apresentadora descobriu sua segunda gestação quando a primogênita tinha apenas três meses. Durante participação no podcast Mil e Uma Tretas, Thais contou como tudo aconteceu.

"Eu estava com uma cinta para malhar e a cinta começou a não fechar. E aí eu falei para minha mãe que eu queria ter uns testes lá em casa para não ficar aquela assim 'ih, veio na farmácia comprar teste', 'ela deve estar tentando'. Aí minha mãe: 'É Thais? Tá bom, eu compro'. Eu falei: 'Compra uns 10'. Eu fui lá no banheiro, fiz o teste, eu olhei. Eu não sei dizer se eu tremi mais, se eu chorei mais, se eu ri mais", contou.

Em seguida, a famosa contou qual foi a reação do maridão com a notícia. "Eu comecei a fazer conta... 'Se ela tem três meses e deu 3+...' Até hoje a gente não entende essa conta. Eu falava para ele 'mas ela só tem três meses'. E ele: 'É, que máximo'. 'Michel, ela só tem três meses'", disse aos risos.

Passeio

A atriz e apresentadora Thais Fersoza encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos em família. Em suas redes sociais, a famosa exibiu cliques de um passeio para lá de especial realizado no fim de semana ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e os dois filhos do casal, Melinda, de 8 anos, e Teodoro, de 7.

Por meio de seu Instagram oficial, Thais abriu o álbum de cliques registrados em uma praia. Esbanjando beleza e simpatia, a atriz mostrou o quanto aproveitou cada minuto de diversão, incluindo um passeio de jet ski com os herdeiros e uma pausa para tomar sorvete.

"Um dump inteirinho sobre esse fim de semana… Curtindo a vida e os amores da minha vida!", escreveu Thais Fersoza na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas fizeram questão de deixar mensagens carinhosas e elogios à família dos famosos.

"Família linda e abençoada. Amei a última foto, da Melinda e do Teodoro, merece um lugar especial na sala de vocês. A cumplicidade desses irmãos é muito especial", declarou uma seguidora. "Gente, eu sou apaixonada na Melinda, ela é muito linda, traz uma paz absurda só pelas fotinhas dela!", disse outra. "Família maravilhosa", falou uma terceira.

