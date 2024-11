Thais Fersoza aproveita passeio com Michel Teló e os filhos: 'Curtindo a vida'

A atriz Thais Fersoza abriu um álbum de fotos do fim de semana especial ao lado do marido, Michel Teló, e dos filhos do casal

A atriz e apresentadora Thais Fersoza encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos em família. Em suas redes sociais, a famosa exibiu cliques de um passeio para lá de especial realizado no fim de semana ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e os dois filhos do casal, Melinda, de 8 anos, e Teodoro, de 7.

Por meio de seu Instagram oficial, Thais abriu o álbum de cliques registrados em uma praia. Esbanjando beleza e simpatia, a atriz mostrou o quanto aproveitou cada minuto de diversão, incluindo um passeio de jet ski com os herdeiros e uma pausa para tomar sorvete.

"Um dump inteirinho sobre esse fim de semana… Curtindo a vida e os amores da minha vida!", escreveu Thais Fersoza na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas fizeram questão de deixar mensagens carinhosas e elogios à família dos famosos.

"Família linda e abençoada. Amei a última foto, da Melinda e do Teodoro, merece um lugar especial na sala de vocês. A cumplicidade desses irmãos é muito especial", declarou uma seguidora. "Gente, eu sou apaixonada na Melinda, ela é muito linda, traz uma paz absurda só pelas fotinhas dela!", disse outra. "Família maravilhosa", falou uma terceira.

Confira as fotos de Thais Fersoza e Michel Teló com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza fala sobre renovação de votos com Michel Teló

Ainda emocionada com a renovação de votos com o cantor Michel Teló, a apresentadora Thais Fersoza usou as redes sociais na quinta-feira, 31, para relembrar a cerimônia especial. Em um post conjunto no Instagram, o casal compartilhou fotos da celebração, destacando os sonhos realizados e a família construída ao longo dos anos.

"Não temos palavras pra descrever tamanha emoção e gratidão! Nem nos nossos melhores sonhos podíamos imaginar viver algo tão mágico! Exatamente 10 anos depois (casamos 14/10/2014) renovamos nossos votos da forma mais especial que poderia existir. Com nossos dois maiores sonhos realizados... nossos filhos, nossa família formada, fortalecida e abençoada por Deus!", escreveram.

Em seguida, continuaram: "Na presença dos nossos pais, irmãos, familiares e amigos muito queridos que de alguma forma fazem parte desses 12 anos que estamos juntos, com padre Aldir, nosso amigo especial, aos pés do Cristo Redentor e ao ar livre, com céu aberto".

