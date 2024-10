Testamento de Cid Moreira pode ser anulado. Entenda

A morte de Cid Moreira aconteceu na semana passada e ele deixou um testamento. Porém, o documento pode ser anulado por um juiz. Saiba os bastidores

O apresentador Cid Moreirafaleceu aos 97 anos na semana passada e deixou um testamento com o seu desejo para a divisão da herança. Porém, o documento pode ser anulado por um juiz durante a análise dos bens deixados por ele. De acordo com a Coluna Gente, da Veja, o comunicador deserdou os filhos, Rodrigo e Roger, e deixou sua herança para a viúva, Fátima Sampaio.

No entanto, a justiça brasileira diz que os filhos são herdeiros necessários e devem receber a divisão dos bens. Com isso, um juiz poderia anular o testamento para beneficiar os filhos dele. Mesmo assim, outra vertente da justiça ainda diz quando um filho pode ser deserdado.

Ainda segundo a coluna da revista Veja, a justiça diz que um filho pode ser deserdado caso tenha imputado um crime doloso ao dono do testamento. Para que isso aconteça, a viúva precisa entrar na justiça para provar que os filhos são indignos de receberem a herança. Caso isso não aconteça, os filhos devem receber a herança.

Vale lembrar ainda que os dois filhos de Cid Moreira entraram com pedido para a abertura do inventário do apresentador algumas horas depois da morte dele, informou o Jornal O Globo. Inclusive, o advogado deles estima que o apresentador tenha deixado uma fortuna avaliada em R$ 60 milhões.

Declaração do filho de Cid Moreira

Um dos filhos do apresentador Cid Moreira, o comerciante Rodrigo Radenzev Simões Moreira, de 54 anos, falou pela primeira vez sobre a morte do pai. Em um vídeo enviado para a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ele comentou sobre a tristeza de perder o pai e a falta de convivência entre eles ao longo da vida.

“Meu pai faleceu e deixou de conhecer o melhor amigo dele, que sou eu. Ele não quis se aproximar de mim, não quis falar comigo. […] Infelizmente, agora acabou, chegou ao fim. Não podemos mais nos encontrar, e é um buraco que vai ficar dentro de mim para sempre. É um sentimento muito ruim”, disse ele.

Rodrigo e seu irmão, o cabeleireiro Roger Felipe Naumtchyk, de 47 anos, decidiram entrar na justiça para pedir a abertura do inventário sobre os bens de Cid Moreira. Os dois não foram ao velório no Rio de Janeiro, mas informaram que vão rezar uma missa em memória do apresentador.