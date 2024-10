Filho de Cid Moreira fala sobre a morte do pai: ‘Buraco que vai ficar dentro de mim’

Um dos filhos do apresentador Cid Moreira, Rodrigo Radenzev Simões Moreira, se pronuncia pela primeira vez após a morte do pai nesta semana

Um dos filhos do apresentador Cid Moreira, o comerciante Rodrigo Radenzev Simões Moreira, de 54 anos, falou pela primeira vez sobre a morte do pai. Em um vídeo enviado para a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ele comentou sobre a tristeza de perder o pai e a falta de convivência entre eles ao longo da vida.

“Meu pai faleceu e deixou de conhecer o melhor amigo dele, que sou eu. Ele não quis se aproximar de mim, não quis falar comigo. […] Infelizmente, agora acabou, chegou ao fim. Não podemos mais nos encontrar, e é um buraco que vai ficar dentro de mim para sempre. É um sentimento muito ruim”, disse ele.

Rodrigo e seu irmão, o cabeleireiro Roger Felipe Naumtchyk, de 47 anos, decidiram entrar na justiça para pedir a abertura do inventário sobre os bens de Cid Moreira. Os dois não foram ao velório no Rio de Janeiro, mas informaram que vão rezar uma missa em memória do apresentador.

O enterro do corpo de Cid Moreira

O corpo do apresentador e locutor Cid Moreira foi sepultado na manhã deste sábado, 5, em um cemitério de Taubaté, no interior de São Paulo. No final de sua vida, ele escolheu que queria que sua última morada fosse no mesmo local onde estão sepultados os restos mortais de sua primeira esposa, da filha e de um neto em sua cidade natal.

A cerimônia de despedida contou com a presença de amigos e familiares, que foram apoiar a viúva neste momento de luto. Fátima foi fotografada muito emocionada enquanto acompanhava o enterro.

O corpo de Cid Moreira teve dois velórios, sendo um em Petrópolis, onde ele faleceu, e outro no Rio de Janeiro.