Filha de Tays Reis e Biel rouba a cena em show da mãe em SP

Filha de Tays Reis e Biel, a pequena Pietra esbanja fofura ao subir no palco do show da mãe no ‘esquenta’ para o carnaval. Além disso, Biel pediu Tays em casamento!

A cantora Tays Reis realizou o ensaio do seu Bloco Metralhadora para o carnaval na noite de domingo, 25, em São Paulo. Durante o evento, ela contou com a presença especial de sua filha, Pietra, de 2 anos, e também do cantor Biel.

Inclusive, Pietra roubou a cena no evento. Com look encantador, a menina esbanjou fofura ao subir ao palco para se divertir com a mãe e também caprichou na fofura ao posar com os pais no camarim.

Pietra, filha de Tays Reis e Biel - Foto: Patricia Devoraes / Brazil News

Além de ter a filha no show, Tays também foi surpreendida com um pedido de casamento. Biel se ajoelho no palco e deu uma aliança de noivado para a amada, que aceitou o pedido na hora e já exibia a aliança nos bastidores.

Tays Reis e Biel - Foto: Patricia Devoraes / Brazil News

Antes do show, a cantora falou sobre a alegria de ter seu bloco de carnaval. "Tô muito feliz em trazer a energia da Bahia pra São Paulo com a estreia do meu ‘Bloco Metralhadora’. É um projeto muito especial que quero levar pro Brasil todo e tô preparando muitas surpresas viu?! Sobre a escolha do nome do bloco, não tinha como ser outra. Metralhadora foi um verdadeiro fenômeno e um divisor de águas na minha carreira. Eu vim de uma origem onde o arrocha não era tão respeitado e, até então, cantava músicas mais românticas. Quando escrevi ela, foi de uma forma muito natural talvez pelo ritmo ou pela letra e tornou-se um hit e a música mais tocada do Carnaval. Então onde quer que eu vá ela continua tocando, sendo reconhecida e sendo trilha de momentos felizes", afirmou.

