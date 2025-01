Tays Reis se solidariza com Lexa ao relembrar luta contra pré-eclâmpsia: ‘Muito difícil’

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Tays Reis detalha luta contra pré-eclâmpsia no parto de Pietra, sua primeira filha com Biel, e se solidariza com Lexa

Grávida de quase seis meses de sua primeira filha, Lexa (29) segue internada na Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, na Zona Sul de São Paulo, com um quadro de pré-eclâmpsia precoce, diagnosticado na última segunda-feira (20). Segundo boletim médico divulgado na quarta-feira, 22, apesar do quadro demandar atenção devido ao "potencial alto risco", a cantora – que espera por Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna (32) – está "estável, monitorizada e assistida por especialistas". Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora e ex-Fazenda Tays Reis (29) se solidariza com o caso da artista ao relembrar sua luta contra a pré-eclâmpsia. “Muito difícil”, confessa.

Em 2022, Tays passou por uma situação semelhante durante o parto de sua primeira filha com Biel (28), a pequena Pietra (2). Ela detalha os momentos difíceis de sua própria experiência. “Até então o meu parto estava normal, supertranquilo. Tive um descolamento de placenta logo no comecinho da minha gravidez, entre quatro e cinco meses, tratei, e segui a vida, foi supernormal. Quando estava entrando no meu oitavo mês de gestação, comecei a sentir umas dores nas costas e segundo a médica, era supernormal”, conta.

“Fui fazer um exame de rotina, porque estava sentindo essa dor, só que a dor já era eu entrando em trabalho de parto. Tanto que nessa noite, na madrugada, eu estava com tanta dor na coluna, nas costas, que a médica me passou vários remédios, e na madrugada, senti uma fisgada muito forte, como se realmente tivesse alguma coisa me puxando. Ela falou: ‘Sua barriga está rígida?’ Eu disse: Nossa, está muito rígida, muito apertada. Ela, então, mandou eu seguir para o hospital para ser avaliada, pois estava com oito meses e a Pietra ainda não estava totalmente formada”, continua.

Segundo a cantora, a bebê estava prevista para nascer no dia 13 de agosto, mas ela veio ao mundo em 19 de julho. “Um mês, literalmente, antes. Voltando (...) Segui para o hospital no meu oitavo mês, e chegando lá, fui fazer esse exame por conta dessa dor nas costas. Quando cheguei, estava em trabalho de parto com um centímetro de dilatação, e a minha pressão estava a 20. Estava com uma pré-eclâmpsia não identificada. Correria, interna, avisa aos familiares, fiquei em observação – normalmente, a pré-eclâmpsia é quando a mãe está com a pressão muito alta. A minha estava muito alta”, relata.

“Meu parto, então, foi cesariana, que já estava marcada. E mesmo se eu quisesse ter parto normal, não poderia porque minha pressão estava altíssima. Tive um parto bem aéreo, sabe? Ficava viajando. A sensação que tinha é que eu iria morrer. Estava perdendo as forças. Eu falava para o Gabriel: Nossa, amor, não estou bem (...) Estava no além, literalmente. E isso era por conta da minha pressão, porque a minha pressão estava oscilando demais. Ou seja, quando fui para o hospital, tive a Pietra. Ela nasceu fora do tempo, mas tratamos tudo direitinho, voltamos para o quarto, deu tudo certo. Minha placenta estava totalmente preta, totalmente sem oxigênio, mas a Pietra ficou bem, graças a Deus, mas foi bem intenso. Tanto é que a médica chamou o Gabriel e perguntou em casos de vida ou morte com quem ele ficaria, se era com a mãe ou com o bebê, porque minha pressão estava muito alta. Tinha que entregar nas mãos de Deus mesmo, para poder as duas saírem bem com vidas”, completa a artista.

Tays Reis com a filha Pietra e o marido Biel - Foto: Reprodução/Instagram

'QUASE ME CUSTOU A MORTE'

De acordo com Tays, a alta veio no terceiro dia pós-parto. E ela não sentia dor, não sentia nada. “Só que quando cheguei em casa, voltei a sentir dores e mais dores, e ninguém identificou essa dor. Ela nada mais era que um apêndice que tinha explodido, do lado direito, e ele melou todos os meus rins de pus. No quarto dia, tive que fazer uma outra cirurgia, que quase me custou a morte novamente, fora a pré-eclâmpsia. A gente acredita que foi o apêndice que provocou a minha pré-eclâmpsia”, salienta.

“Essa cirurgia durou três horas e meia para limpar o pus. Entrei de cadeiras de rodas porque não aguentava de tanta dor. Foi a minha segunda provação. Deus me deu duas vidas em menos de uma semana. Sou muito vitoriosa, e eu não sei nem explicar. Estou contando essa história hoje, mas foi muito difícil mesmo – deixar minha filha com três dias de nascida para fazer uma cirurgia que talvez eu nem voltasse mais (...) Mas Deus foi muito generoso. E é muito difícil para nós, mães, que acabam de ter o neném, entregá-lo na mão de outra pessoa, mesmo que seja da família, você se sente impotente”, diz.

SOBRE LEXA

Para finalizar, Tays fala do caso de Lexa. “Quando falaram que ela estava com quadro de pré-eclâmpsia, voltou um filme na minha cabeça, porque quem está de fora imagina que é uma coisa muito simples, mas quem está lá dentro, vivendo na pele, é muito difícil, é tudo muito cronometrado, remédio (...) Nossa, é muito complicado! Desejo para ela toda sorte do mundo, a bebezinha dela é ainda é mais nova que a minha na época – a minha já estava com oito meses. A dela está muito novinha. Então, é acreditar no milagre de Deus, porque Deus pode todas as coisas. E eu, como mãe, fico aqui na torcida por ela”, deseja.

BLOCO PRÉ-CARNAVAL EM SÃO PAULO

O hit atemporal cantado e composto por Tays Reis, que embala o Carnaval há alguns anos, agora é tema de bloco. A cantora vai estrear no próximo sábado, 25, a partir das 15h, na capital paulista, o Bloco Metralhadora, com um ensaio superespecial no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) e com entrada gratuita.

A artista está preparando um show superespecial para comemorar a estreia deste projeto e também seu aniversário de 30 anos. “Estou muito feliz em trazer a energia da Bahia para São Paulo com a estreia do meu Bloco Metralhadora. É um projeto muito especial que quero levar para todo o Brasil. Estou preparando muitas surpresas", garante.

