A apresentadora Tati Machado falou sobre seu emagrecimento após a Dança dos Famosos e contou que recebeu ofertas para fazer procedimentos estéticos

Campeã da última edição da Dança dos Famosos, a apresentadora Tati Machado enfrentou quatro meses de ensaios intensos e passou do manequim 44/46 para o 42/44. Em entrevista ao portal Extra, ela falou sobre seu emagrecimento após sua participação no quadro do Domingão com Huck e contou que tem recebido ofertas para fazer procedimentos estéticos.

"Emagreci, mas não era um objetivo. Longe disso. Eu estava muito de bem com o meu corpo de antes do “Dança”. As pessoas ficam muito curiosas. Em todas as postagens que eu faço tem comentários sobre como eu perdi peso. Fazendo quatro ensaios por semana e ainda dando tudo de mim no dia da gravação, que me exigia bastante esforço físico, naturalmente eu reduziria medidas", disse ela.

E ela falou sobre procedimentos estéticos. "Eu nunca fiz nada. Mas acabou de me aparecer a proposta do botox. Vamos ver até quando eu aguento negar. Brincadeira (risos)! Tenho uma relação muito saudável com a minha imagem. Me olho no espelho e penso: eu sou baixinha, bundudinha e coxudinha. Essa sou eu, não tenho pretensão de mudar. Não quero entrar em neuras e ceder às lentes de contato nos dentes, à harmonização facial... Estou ótima! Quero continuar vivendo, pegando o meu solzinho com moderação e usando o meu protetor solar, porque sou cheia de sardas", detalhou.

Tati Machado chama atenção ao exibir corpaço em dia de praia

Recentemente, Tati Machado chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem. Ela apareceu curtindo as férias em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, ao lado do marido, Bruno Monteiro.

Ao dividir os cliques, Tati falou sobre o momento de lazer e também sobre sua aparência. "Um brilho que só férias podem proporcionar. Viva minhas sardas, minhas curvas, o sol e o mar de Ilha Grande", escreveu ela na legenda da publicação.